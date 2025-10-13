林定國晤最高人民法院院長　交流推進國家涉外法治人才研修等議題

律政司司長林定國師今日（10月13日）與最高人民法院院長張軍會面，雙方就加強香港與內地民商事案件司法協助安排、推進國家涉外法治人才研修，以及深化粵港澳大灣區法律及爭議解決服務的規則銜接和機制對接等議題交換意見。



林定國表示，律政司與最高人民法院一直保持緊密聯繫。香港國際法律人才培訓學院今年初與最高人民法院在香港合辦香港普通法司法實務研修班，為內地法院法官提供培訓，加深他們對香港普通法制度的了解，促進兩地法律制度交流和合作。

林定國：全力鞏固國際法律及爭議解決服務中心地位

林定國又指出，香港在「一國兩制」下是國家境內唯一實行普通法的司法管轄區，法律制度健全、與國際高度接軌。律政司會繼續為國家培養涉外法治人才貢獻力量，並全力鞏固香港作為國際法律及爭議解決服務中心的地位。

律政司副司長張國鈞和法律政策專員梅基發亦有出席會面。

中國法官協會會長張軍在「第八屆海峽兩岸暨香港澳門司法高層論壇」開幕儀式致辭。（政府新聞處）

張軍出席兩岸四地論壇 促司法更好服務強國建設

張軍今日以中國法官協會會長身份，出席了香港司法機構舉辦的「第八屆海峽兩岸暨香港澳門司法高層論壇」，今年論壇主題為「新時代司法工作的挑戰與機遇」。張軍致辭時指出，當今世界，和平、發展、合作、共贏的時代潮流沒有變，但新威脅、新挑戰有增無減，司法要積極適應安全、發展、民生、治理的需求，更好服務全面推進強國建設、民族復興偉業。

終審法院首席法官張舉能在「第八屆海峽兩岸暨香港澳門司法高層論壇」開幕儀式致辭。（政府新聞處）

張舉能：香港司法機構有四個重點發展方向

終審法院首席法官張舉能亦在論壇上致辭，他向與會者闡述了香港司法機構四個重點發展方向：簡化程序和強化案件管理、推動另類排解程序、加強與內地及其他法域的協作，以及加快並審慎運用司法科技，把握制度創新和善用科技的機遇。

他又表示，論壇不只是交流經驗，也是尋找對策、抓緊機遇的重要機會，海峽兩岸暨香港澳門的法院透過彼此啟發、集思廣益，一起提升司法效率與能力，持續推進法治向前。