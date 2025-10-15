陳茂波出席美中關係全國委員會晚宴　歡迎美國商界來港投資興業

財政司司長陳茂波在紐約時間10月14日抵達當地，展開訪問行程。他應邀出席美中關係全國委員會年度晚宴，並與委員會主席、前美國貿易代表巴爾舍夫斯基（Charlene Barshefsky，漢名白茜芙）會面。雙方就當前中美經貿關係，以及香港與美國兩地在貿易、投資和金融市場方面的議題交換意見。陳茂波亦向白茜芙介紹香港的最新發展情況。



陳茂波在會面中表示，香港與美國之間有着深厚而密切的經貿金融關係，儘管當前國際經濟面對巨大不確定性，香港在「一國兩制」下將一如既往維持自由港地位、普通法制度、簡單低稅制、良好法治，以及開放、穩定和可預測的經貿政策，繼續歡迎美國商界來港投資興業。

陳茂波期望，未來能夠繼續與美國關係全國委員會保持良好合作，共同為兩地商界創造更多機遇。

財政司司長陳茂波10月14日（紐約時間）抵達美國紐約，展開訪問行程。圖為陳茂波（左）與美中關係全國委員會主席、前美國貿易代表巴爾舍夫斯基（右）會晤。（政府新聞處）

財政司司長陳茂波（右）出席美中關係全國委員會年度晚宴，與中國駐美大使謝鋒（左）交流。（政府新聞處）

美中關係全國委員會（NCUSCR）成立於1966年，以促進中美兩國人民之間的相互了解為宗旨。委員會現任主席白茜芙曾在克林頓政府任職，1997年至2001年出任美國貿易代表，與時任國務院總理朱鎔基協商制定了2001年12月中國加入世界貿易組織的條款。

財政司司長陳茂波（右）出席美中關係全國委員會年度晚宴，與委員會會長Stephen Orlins（左）合照。（政府新聞處）

年度晚宴是委員會重要活動，雲集中美兩地政商及學術界領袖。去年10月15日，國家主席習近平曾向晚宴致賀信，對委員會為推動中美各領域交流合作作出的不懈努力表示讚賞，同時表明中方始終認為中美各自的成功是彼此的機遇，兩國應該成為對方發展的助力而不是阻力。

今年的晚宴約有300多名嘉賓出席，中國駐美國大使謝鋒亦有出席並致辭。