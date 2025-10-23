立法會選舉｜司局長齊籲賢能參選市民投票　共同推動香港發展

【立法會選舉2025】第八屆立法會換屆選舉提名將在明日（24日）開始，多名政府司局長近日透過社交平台發文，鼓勵合資格人士積極參選，並呼籲選民於12月7日投票。財政司司長陳茂波今日（23日）發文指形容立法會「專業理性、實事求是」，「過去一屆立法會，聚焦經濟民生和香港未來發展，致力反映社反映社會的意見和需求」。發展局局長甯漢豪、文體旅局局長羅淑佩強調現屆立法會實現行政立法良性互動，期望新一屆延續良好勢頭，共同推動香港發展。



行政長官李家超今日出席2025年立法會換屆選舉啟動禮。（羅淑佩fb相）

陳茂波：良性互動助孕育創新 籲賢能參選

財政司司長陳茂波在社交平台貼文中指出，過去一屆立法會聚焦經濟民生及香港未來發展，議政「專業理性，實事求是」，致力反映社會意見與需求。他認為，行政機關與立法會之間形成良性互動，有效推動本港經濟與社會穩步向前。

（左起）創新科技及工業局局長孫東、房屋局局長何永賢、財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇及發展局局長甯漢豪齊齊呼籲市民積極參與年底立法會選舉。（陳茂波facebook）

陳茂波表示，當前國際政經環境複雜多變，香港正處於「由治及興」的關鍵階段，「正全力拼經濟、加速發展」，同時應對科技變革帶來的挑戰與機遇。他強調，行政立法持續積極互動，有助孕育更多創新意念與政策措施，為經濟社會發展提速。他鼓勵愛國愛港、有志服務社會的賢能之士報名參選，與政府同心凝聚社會力量，奮發向前，並呼籲選民於12月7日踴躍投票，為香港選賢任能。

政制及內地事務局局長曾國衞呼籲市民積極參與年底立法會選舉。（曾國衞facebook）

曾國衞：選舉對一國兩制行穩致遠重要性毋庸置疑

政制及內地事務局局長曾國衞表示，年底的立法會換屆選舉對「一國兩制」行穩致遠和特區良政善治的重要性毋庸置疑。為促進香港的經濟繁榮發展，為市民謀福祉、添幸福，為祖國強國建設、民族復興作出貢獻，都必須全情投入今次選舉。市民須積極投票、企業團體須積極動員，並提供一切投票便利，才可履行公民及社會責任，共同努力創建香港更美好的未來。

運輸及物流局局長陳美寶(中)，與民航處處長廖志勇(右一)、香港機場管理局主席林天福(左二)、香港機場管理局行政總裁張李佳蕙(右二)、香港國際航空學院校長李天柱(左一)響應出席立法會選舉啟動禮。（運輸及物流局facebook

甯漢豪：立法會重回正軌 籲各界貢獻力量

發展局局局長甯漢豪目前正隨團與財政司司長陳茂波考察北京與河北，借鑑內地新區開發經驗，推進北部都會區規劃建設。她在社交平台發文指出，立法會是香港特區管治架構的重要組成部分，並引用行政長官所言，本屆立法會作為完善選舉制度後首屆立法會，運作已重回正軌，並指「行政機關和立法機關有效良性互動，成績有目共睹」。

甯漢豪表示，在立法會議員的支持下，發展局過去四年提交的多項條例草案均順利通過，從城市規劃、土地更新到保護海港等，「香港的持續、健康發展發揮重要作用」。此外，她呼籲全港選民履行公民責任，在12月7日的立法會選舉投票日，選出心儀的立法會議員，共同推動「一國兩制」行穩致遠，維持香港長期繁榮穩定。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩讚揚立法會解決了民生許多「老大難」問題。（羅淑佩fb相）

羅淑佩：政府採納立會建議 解決「老大難」民生問題

文化體育及旅遊局局長羅淑佩發文指出，完善選舉制度後產生的第七屆立法會，落實了「愛國者治港」原則。她指出，過去四年行政立法良性互動，立法會高效履職建言，促進良政善治，共同推動香港經濟發展與民生改善。在多項長期積存的民生問題上，如三隧分流與劣質劏房等，政府工作取得進展，相關措施逐步落實，成果惠及市民。

羅淑佩鼓勵所有愛國愛港、具備管治能力的有志之士積極參選，為香港長遠發展貢獻力量。她同時呼籲選民珍惜選票，選出代表民意的議員。她期待與新一屆立法會衷誠合作，特別在文化、體育及旅遊政策方面共同推進，致力改善民生，建設香港。

10月23日，特區政府與選舉管理委員會舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮。新一屆立法會選舉提名期將由明日（10月24日）開始，11月6日結束；12月7日舉行投票。（鄭子峰攝）

多個公共服務機構響應特首 鼓勵全體員工投票

行政長官李家超今早在立法會換屆選舉啟動禮上呼籲全港各機構、企業及組織積極履行社會責任，鼓勵並為員工提供便利，讓他們履行公民責任投票。多個公共服務機構發文響應。

博愛醫院董事局稱，將鼓勵全體員工積極參與投票，並在營運安排上提供適當便利，協助同事履行公民責任。該院還將透過轄下社區服務單位、安老院舍及青年中心等網絡，加強選舉資訊宣傳，鼓勵員工與市民踴躍投票，以實際行動支持香港未來發展。

房協主席凌嘉勤呼籲所有委員、員工和親友，及管理的出租屋邨及屋苑的居民踴躍投票，各屋邨、辦事處及工地亦會配合選舉的宣傳工作。房協會為需要在投票日上班的員工，提供一切可行的便利及彈性安排，方便當值員工前往投票。

馬會表示，高度重視今次立法會換屆選舉，將透過全港逾100個營運場所，包括辦公大樓、馬場、會員會所、場外投注站等向顧客、會員及逾2萬名員工宣傳選舉信息。