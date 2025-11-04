大律師公會赴加拿大法律論壇　毛樂禮望取經善用AI令業界恪守專業

正在加拿大多倫多的大律師公會主席毛樂禮及副主席薛日華，在當地時間昨天（3日）出席國際律師協會（International Bar Association）2025年會第二日會議，期間在多場小組會議上，與其他司法管轄區的法律界代表，就人工智能（AI）的應用與網絡安全兩大議題，交流經驗及應對策略。



施政報告提到，律政司會成立跨部門工作小組，檢視更廣泛應用AI所需的法律配套。毛樂禮表示，AI日漸改變法律行業格局，有意見認為日後可能會有更多與訟人利用AI搜集資料後自行應訊，形容這趨勢對法律界可能有深遠影響，汲取其他司法管轄區的做法，有助香港法律界更全面地善用AI工具，確保行業可以恪守最高的專業標準。



11月3日，正在加拿大多倫多的大律師公會主席毛樂禮及副主席薛日華出席國際律師協會（International Bar Association）2025年會第二日會議。（大律師公會）

毛樂禮指，其中一場小組會議，由法官分享見解，討論AI如何影響審訊和訟辯，以及法律學院和新晉律師和大律師應該如何應對和使用新科技。他指出，大律師公會一直關注AI對行業的影響，外國時有聽聞有律師誤用AI虛構的案例，可能影響公眾對司法公正的信心，因此公會一直提醒大律師使用AI時，需要時刻確保行事合乎公會的《行為守則》。

AI應用日趨普遍的同時，網絡安全亦成為備受關注的議題，例如有海外地區曾經有網絡遭受攻擊，令法律援助人士的紀錄外洩。

薛日華表示其他司法管轄區曾經有網絡事故影響司法界運作，令部分系統幾近癱瘓，可見網絡安全和維護基礎設施，已經成為確保司法公義的重要一環。她說加強網絡抵禦能力是逼切問題，需要跨界別共同應對，而海外法律界分享的經驗，相信有助香港在這方面借鏡。

公會代表團亦包括三名新晉大律師翟敏而、郭雅媛及楊鈞愉。代表團明天會繼續與會，當中毛樂禮將會主持一場主題為監管和行業操守標準的研討會。