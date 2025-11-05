大律師公會毛樂禮加拿大主持研討會　與英司法部國務大臣共商操守

正在加拿大多倫多的大律師公會主席毛樂禮及副主席薛日華在當地時間昨日（4日）下午繼續出席國際律師協會（International Bar Association）2025年會，期間毛樂禮主持一場研討會，與多名重量級法律界人士共同討論大律師作為轉聘行業，在科技進步與社會日趨兩極化下，如何應對監管和道德方面的新挑戰。毛樂禮認為公會的大律師《行為守則》所訂立的操守準則，可以令會員在面對時下挑戰時正確行事。



研討會主題為「道德方為正道」（The only way is ethics），由毛樂禮擔任主持。多位講者均舉足輕重，包括英國司法部法院及法律服務國務大臣Sarah Sackman KC；英國英格蘭及威爾斯大律師公會主席Barbara Mills KC；蘇格蘭The Faculty of Advocates 會長Roderick Dunlop KC；同場亦有荷蘭律師和尼日利亞上訴法庭法官。

毛樂禮：公會行為守則助大律師面對挑戰時依理行事

多位講者在研討會分享其所屬司法管轄區內，大律師作為轉聘行業所面對的新挑戰，當中大部分講者提到，大律師不應因為代表當事人而被針對，針對大律師的攻擊也屬不可接受。會議也有觸及法律行業如何應對人工智能應用帶來的操守問題。

毛樂禮指，大律師公會制定的《行為守則》，一直要求會員以最高道德標準行事，維持公眾對司法程序的信任。「隨著科技進步和社會變遷，公會的道德規範如同導航機制，令會員面對新挑戰時，仍然可以依據《行為守則》的原則行事，維護法治的同時，也確保法律行業完善的自我監管機制不受外來影響，繼續行之有效地運作。」他在會上向海外與會者指出，香港大律師公會負責向大律師頒發執業證書，而向會員施加紀律懲處的自我監管機制，則有司法機構的監督。他亦強調，不可拒聘原則（Cab-rank rule）對於保障司法公正和當事人獲得法律代表的權利至關重要。

另一方面，薛日華則出席另一場研討會。該場會議主題為「專業範疇的大律師」，討論在跨地域的法律業務日趨頻繁之際，專注在某些執業範疇的大律師角色亦日漸重要，例如需要具備更敏銳的比較法視野與文化敏感度。她在會後指跨境爭議往往複雜和繁瑣，需要精通特定領域的法律人才提供支援，認為香港作為國家唯一的普通法司法管轄區，法律人才精通兩文三語及地域文化，大律師若能深耕自己專長的領域，將有助輸出香港高水平的法律服務，鞏固香港作為區內、以至國際法律樞紐的地位。