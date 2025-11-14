立法會選舉專訪｜「公屋仔」招國偉出戰選委界：房屋專業應佔一席

【立法會選舉專訪】「四十分之一，房屋係應該要有。」選舉改制後設立的40個選委界議席，被政壇新丁視為踏上政途的機會。常為房屋政策解說的公屋聯會總幹事招國偉，就是其中一人。屯門「公屋仔」出身的他2013年受聘聯會專研房屋政策，又開設YouTube網台和群組解答市民疑難，今年他決定走進議會。



招國偉接受《香港01》專訪時自言最大優勢是「真接觸居民」。有別地區基礎才能當選的直選議席，1500人選出的選委界議席，令他看到從政機會，冀填補沒有專設房屋專業議席的缺陷。若成功晉身議會，他承諾會爭取放寬強積金用作供樓、推動白表居屋首期樓價降至5%、公屋「三年上樓」等。



立法會選舉選委界候選人、公屋聯會總幹事招國偉接受《香港01》專訪。（夏家朗攝）

招國偉「公屋仔」出身 參政盼改善房屋政策

「我受惠於房屋政策，其實香港好多青年人都有置業期望。」招國偉成長的主要居所，是屯門一間不足300呎的公屋，他三歲起和父母姐妹同住，畢業、投身職場後透過綠表購置居屋。

宜家政策方向係好啱，公屋供應有補充，但我希望提升（執行）質量。 招國偉

出任公屋聯會總幹事12年，他形容做房屋研究最大成就感是倡議獲接納，例如政府同意設土地供應專責小組、居屋增加青年群組配額及揀樓機會等，形容參選立法會是為了「行前一步」增加成效，善用自己專門接觸房屋範疇的經驗，改善政策執行。

例如近來簡約公屋工人剪螺絲的問題，招國偉亦有關注：「MiC（「組裝合成」建築法）無安全問題，但喉管接駁孔位的設計，係咪對工人有啲難度？可唔可以先喺地盤放組件再接駁？」

首以公屋聯會「牌頭」選立會 看中沒有房屋專業界別

招國偉報名參選當日，公屋聯會前主席王坤站台助選，形容招參選是「傳承聯會40年的使命」。1985年成立的公屋聯會，是香港早期的論政組織，但談到以聯會的「牌頭」參加政治性選舉，要數到2015年，才允許成員以聯會名義出選區議會，今次派員出戰立法會，更是創會以來首次。

「過去（房屋政策範疇）議員比較少，喺選委界可以同各個工商、勞工界別溝通，無論邊個界別都有住房需要。」招國偉認為，立法會沒有房屋專業界別，但選舉改制後設選委界，這個議席可兼顧多個範疇，包括他最擅長的房屋政策。

選委界候選人、公屋聯會總幹事招國偉，接受《香港01》專訪。（夏家朗攝）

（選委界）四十個議席應該有不同組合，四十分之一中，房屋係應該要有嘅元素。房屋係好重要，唔單香港人重視，中央政府呢幾次喺香港調研，習主席都係講房屋。 招國偉

開網台群組解說房屋政策 形容優勢是「真接觸居民」

過往議會中不乏關注房屋的議員，部分人兼任房委會公職，協助政府推行及解說政策，為何需要多一名聚焦房屋政策的議員呢？招國偉解釋自己優勢是「真接觸居民」，除了公屋聯會總幹事身份，過去五年有透過個人網台拍片解說綠置居、白居二、公屋繼承等議題，不乏相熟觀眾留言「點餸」或私信交流，他又在社交媒體組織三個總共過千人的房屋政策解答群組。

公營房屋（盧翊銘攝）

招國偉憶述，曾有一位三十歲未婚男士私信他傾訴，成功用白表抽到啟德居屋啟欣苑，入住不足190呎的開放式單位，「上樓」雖然高興，但愁的是若要結婚生子唯有賣出。類似個案還有不少，招國偉總結自己「真係接觸到居民，呢個係長處優勢」。他又形容接觸市民之餘，工作性質亦令他常年與測量業界、非政府組織、青年團體合作，符合選委界議員既有熟悉範疇，又有廣泛網絡的要求。

稱躺平排公屋並非青年主流

強調自己真正接觸到市民的招國偉，對於坊間有人聲討青年躺平輪候公屋，他持不同意見：「我唔覺得係主流現象。」他觀察身邊青年人勤力進修，「上樓」熱誠不改，也確實存在夾心階層，因此在政綱中提到讓港人向上流動，完善房屋階梯、促進居屋流轉等。

招國偉指處理房屋問題不應只看中產，更應著眼整體規劃，舉例新加坡大部分市民有自置居所，香港離這個目標有距離。。（夏家朗攝）

爭取放寬強積金用作供樓 白表首期降至5%

他續指處理房屋問題不應只看中產，更應著眼整體規劃，舉例新加坡大部分市民有自置居所，香港離這個目標有距離。「朝住呢個目標，如果當選，我會力促」，包括爭取放寬強積金用作供樓、推動白表居屋首期由樓價的10%降至5%、縮短公屋輪候時間至「三年上樓」、研究居屋全部由白表申請等。

不過招國偉亦補充，如可擔任選委界議員，應關注更多領域，其政綱還包括推動居家安老、提速發展北都、建設智慧屋邨等。

招國偉，接受《香港01》專訪。（夏家朗攝）

稱議政風格「講數據」 ：不為批而批

本屆政府力推房屋政策的決心顯而易見，但代議士尚有多少批評和指出問題糾正的空間，受到社會關注。訪問中，招國偉語調平緩溫和，若有朝一日進入議會，他會怎樣把握議政風格？他形容自己「憑數據說話」，不感情用事。