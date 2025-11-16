立法會選舉｜論壇觀眾須獲邀　有選委僅派代表　曾國衞：可看直播

政府主辦的立法會選舉選委界論壇今日（16日）舉行，政制及內地事務局局長曾國衞活動後形容整體安排理想，50個候選人全數出席 ，顯示重視論壇以及團結友好的選舉氛圍，又說候選人打氣團氣氛相當好，井然有序。



不過現場有非選委及打氣團人士入場，曾國衞被問到原因時表示，有部分選委未必能親身到場，所以派出助理或代表。至於為何無獲邀市民不能進場，曾國衞指場地接近爆滿，市民可以觀看或重溫論壇直播。



11月16日，政府舉辦的立法會「愛國者同心治港」選舉委員會界別論壇，在伊利沙伯體育館舉行。各選委界候選人都有出席。（夏家朗攝）

無獲邀市民不得入場旁聽 曾國衞：可看直播

選委界論壇上出現非選委、非打氣團的人士，當中有人表示自己是「拎飛」入場。被問到為何有此安排，曾國衞解畫說有部分選委很想了解論壇，但未能親身參與，希望有代表或助理到現場聽，故出現這種情況，論壇是為機會給候選人講述政綱，增進選委了解。至於一般市民不得出席的原因，曾就稱現場基本坐滿，市民若想了解論壇，可以重溫現場直播。

11月16日，政府舉辦的立法會「愛國者同心治港」選舉委員會界別論壇，在伊利沙伯體育館舉行。政制及內地事務局局長曾國衞會後見記者。（何夏怡攝）

選委提前離場 曾國衞：公務繁忙可重溫直播

被問到選委界論壇不設提問環節，每人兩分半鐘限時發言，有人未說完便被終止，如此安排是否理想？曾國衞表示，39場論壇是按照實際情況安排，希望一氣呵成，如果選委界論壇分幾次舉行，部分選委公務繁忙，導致有些場次或無法參與，可能造成不公正。

至於臨近論壇結尾，不少選委提前離場，曾國衞解釋稱有選委公務繁忙，若因事離開也可重溫節目。

11月16日，政府舉辦的立法會「愛國者同心治港」選舉委員會界別論壇，在伊利沙伯體育館舉行。圖為候選人管浩鳴。（夏家朗攝）

11月16日，立法會選舉選委界論壇後，選委界立法會議員林順潮分享感受。（何夏怡攝）

選委界立法會議員林順潮到場觀看論壇，認為整體安排流暢，競逐連任者水平高，新人亦都表現好。他又認同每人兩分半鐘的發言時間，認為能考核候選人的表達能力，「貴精，未必要好長時間」。被問到怎麼看待有選委中途離場，他稱香港很繁忙，「大家嚟到就係好重視呢個活動」，又說論壇很值得支持，他一直待到最後。

11月16日，政府舉辦的立法會「愛國者同心治港」選舉委員會界別論壇，在伊利沙伯體育館舉行。各選委界候選人都有出席。圖為李浩然、梁美芬、李鎮強。（夏家朗攝）

11月16日，立法會選舉選委界論壇後，選委界候選人李鎮強、管浩鳴接受訪問。（何夏怡攝）

候選人對論壇安排亦有不同意見。面對每五個打氣團一起嗌口號，選委界議員管浩鳴認為，打氣團如果單獨會「好少少」；自由黨副主席、選委界議員李鎮強認為，如果單獨打氣需時較長，又指選委界論壇可能與直選論壇有所不同，希望市民可以了解到政府思維模式，有更多人投票。