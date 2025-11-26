陳茂波訪倫敦推廣香港發展機遇： 金融與創科成兩大增長引擎

財政司司長陳茂波展開訪問倫敦行程，向英國政商界及國際投資者推廣香港最新發展機遇。他在香港貿易發展局舉辦的晚宴上發表演說，闡述香港以「金融」和「創科」作為未來發展的兩大核心引擎，並強調香港在「一國兩制」下維持穩健法治與普通法制度，過去一年全球資金持續流入及多國企業持續擴展在港業務，反映對香港營商環境的信心。他歡迎更多英國企業及專業人士來港共享發展機遇。



財政司司長陳茂波訪問倫敦，在由香港貿易發展局舉辦的「香港晚宴」上發表主題演講。（政府新聞處）

陳茂波昨日抵達倫敦後，與多家來自歐洲、中東和亞洲的家族辦公室的代表會面，向他們介紹香港在金融和創科方面的投資機遇、慈善和影響力投資的生態，以及優質的生活環境等，歡迎他們來港設立辦公室。他也與一家有意在港來港設點營運的金融機構會面。

出席貿發局「香港晚宴」 前港督衛奕信亦為座上客

陳茂波在當地時間周二晚上出席由香港貿易發展局舉辦的「香港晚宴」並發表主題演說，向英國的政商界介紹香港的最新情況和發展機遇。他首先強調「一國兩制」仍是香港繁榮穩定的基石，香港法治與普通法制度依然穩健，並廣獲國際認同。

他引用一系列數據佐證國際社會對香港的信心，指出過去一年全球資金持續流入，多國企業亦不斷擴展在港業務；恒生指數繼去年上升18%後，今年累計再升約30%；首次公開招股（IPO）集資額繼續領先全球；資產管理規模及銀行存款亦錄得持續增長。經濟層面上，香港已連續11個季度實現本地生產總值增長，全年經濟增長預測更上調至3.2%。

陳茂波：香港銳意成為全球數字資產領航者

陳茂波指出，這些正面發展，正吸引愈來愈多國際金融機構落戶香港。展望未來，他明確指出香港有兩大增長引擎。在金融領域，香港正進一步鞏固其「超級聯繫人」的角色，不僅協助內地企業走向全球，更積極拓展與中東、東南亞及中亞等新興市場的合作，推動互掛交易所買賣基金（ETF）及加強監管合作。

同時，香港正銳意成為全球數字資產與Web3.0的領航者。近期成功發行全球最大規模的代幣化綠色債券，便是一個重要里程碑。此外，港府亦正積極謀劃構建國際黃金交易中心，並利用已獲倫敦金屬交易所（LME）認可的12個金屬倉庫，發展成為大宗商品貿易樞紐。

在創新科技方面，陳茂波表示香港正集中資源發展四大優勢領域：人工智能、生物科技、金融科技，以及新能源與新材料。為此，港府正積極引進頂尖企業與世界級人才。他透露，引進重點企業辦公室在過去三年已成功吸引超過100家科技企業落戶，當中包括英國製藥巨頭阿斯利康（AstraZeneca）及葛蘭素史克（GSK）。

拜會中國駐英大使 就中英關係交換意見

陳茂波表示，北部都會區將成為給創科發展的關鍵平台，特區政府正加快該區建設。他總結稱，香港的發展前景亮麗，歡迎更多英國企業及專業人士來港投資興業和發展事業，共享龐大的發展機遇。

財政司司長陳茂波與中華人民共和國駐英國特命全權大使鄭澤光（右）會面。（政府新聞處）

陳茂波抵達倫敦後，還拜會了中國駐英國大使鄭澤光，就香港未來發展與中英關係交換意見。他在當地時間今日會繼續在英國倫敦的訪問，稍後會轉往意大利米蘭訪問。