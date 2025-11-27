大埔宏福苑火災｜周霽、農融探訪傷者　促盡快查清事故原因

大埔宏福苑五級大火至今造成44人死亡，逾270人仍然失蹤，中聯辦主任周霽與港澳辦副主任農融今日（27日）早上到用作臨時庇護中心的大埔社區中心及接收大批傷者的威爾斯親王醫院，探望慰問火災傷者和受影響居民。



港澳辦在今日下午表示，火災發生後，港澳辦主任夏寶龍第一時間部署組建港澳辦工作小組赴港協助開展救災工作，工作小組由中央港澳工作辦公室副主任農融率領，於今日凌晨出發，早上抵達香港開展工作。

中聯辦主任周霽（右二）和港澳辦副主任農融（右一）到大埔社區中心，探望慰問宏福苑火災傷者和受影響居民。（中聯辦）

周霽表示，他和農融是受夏寶龍主任委託，專程帶來國家主席習近平、中央政府對遇難人員和殉職的消防員的沉痛哀悼，對遇難者家屬和受災人員的深切慰問。他指出，火災發生後特區政府採取了一系列有效措施，目前火勢已得到有效控制。相信特區政府會繼續全力搜救失聯人員，全力救助受傷人員，全力做好善後安置工作，並盡快查清事故原因。

中聯辦主任周霽和港澳辦副主任農融探望災民。（中聯辦）

周霽強調，中央政府將繼續全力支持特區政府做好救災救援工作。特區政府如有消防救援和人員救治等方面的任何需求，中央政府將全力支持。他表示，相信香港同胞定會團結一心、共克時艱。

宏福苑火場陸續救出傷者，送往伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院及威爾斯親王醫院等搶救。醫管局指，截至10時，64人送院傷者中16人危殆、25人嚴重、16人穩定、7人出院。（黃學潤攝）

火災發生後，國家主席習近平要求中央港澳辦、香港中聯辦全力支持特區政府，全力以赴撲滅火災及做好搜救、善後等工作。中聯辦昨晚表示，堅決貫徹習近平重要指示精神，已成立應急專班連夜持續開展工作，全力支持特區政府應對處置事故。