政府工程師協會辦立法會工程界選舉論壇　聚焦業界發展與社會責任

11月26日，由11個特區政府工程師相關協會，在香港建造業議會未來建造中心，合辦「2025年立法會換屆選舉工程界別選舉論壇」。論壇為兩位工程界別候選人霍偉棟及卜國明提供平台，向政府工程師職系人員闡述政綱並回應提問。



論壇全程約75分鐘，先由大會主席簡介論壇規則及候選人背景，隨後兩位候選人分別進行10分鐘的政綱闡述，並在「候選人互問」及「台下問答」環節中，就工程專業發展、大型項目規劃、業界人才培訓等議題深入交流互動。論壇尾聲設有總結陳詞，爭取選民支持。

兩位候選人在問答環節中就多項業界關注議題交換意見，包括推動粵港澳大灣區基建發展及互聯互通、工程專業互認、提升技術標準及應用創新科技，包括智能化和數字化以配合國家高質量發展等。互問環節中，候選人亦就工程界在香港可持續發展中，包括碳中和目標的角色提出具體建議，過程理性務實。兩位候選人亦互相致送紀念禮物，展現業界友好交流、君子之爭精神。

是次論壇吸引過百名政府工程師及相關專業人士現場參與，並設有網上直播，以實際行動帶動社會各界積極投入選舉、共創未來。論壇尾聲，11個政府工程師相關協會共同呼籲全港合資格選民於12月7日踴躍投票，選出具備治港才幹、秉持擔當精神、篤行愛國愛港的立法會議員。

相關協會包括：房屋署屋宇裝備工程師協會，香港房屋署結構工程師協會，香港房屋署土力工程師協會，⁠房屋署土木工程師協會，⁠機電工程署專業工程師協會，⁠建築署結構工程師協會，屋宇署結構工程師協會，土木工程拓展署土力工程師協會，政府水務專業人員協會會，⁠香港環境保護主任協會，香港特區政府土木工程師協會。