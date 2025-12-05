立法會選舉｜李家超：來屆首場會議提政府議案　支援宏福苑災民

【立法會選舉2025】行政長官李家超今日（12月5日）傍晚在油麻地梁顯利社區中心會見傳媒時，呼籲市民在後日（12月7日）參與立法會選舉投票，推動改革。他表示，政府會在新一屆立法會開第一個會議時提出議案，支援宏福苑火災災民恢復正常生活。



李家超聯同醫務衞生局局長盧寵茂、勞工及福利局局長孫玉菡、教育局局長蔡若蓮及精神健康諮詢委員會主席林正財見記者。他表示，政府十分關注宏福苑災民及社會整體精神健康和服務支援，林正財將負責推動這方面工作，與勞福局、教育局、醫衞局攜手提供精神健康支援。

第八屆立法會選舉將於12月7日投票，全港不同地區地貼有海報，鼓勵市民積極參與。（廖雁雄攝）

李家超又表示，政府會就推動改革與立法會緊密合作，在新一屆立法會開第一個會議時就會提出政府議案，商討如何救助災民和推動重建復常。他強調，除了撥款和安排長遠住宿外，政府更希望與立法會合作，通過立法改革現有制度，堵塞漏洞。

12月5日，行政長官李家超聯同教育局局長蔡若蓮、労工及福利局局長孫玉菡、醫務衞生局局長盧寵茂及精神健康諮詢委員會主席林正財見記者。（陳浩然攝）

李家超在本周二宣布立法會選舉如期於12月7日舉行。他今日再呼籲市民投下關鍵一票，形容市民投出的票是代表推動改革的一票，也是代表凝聚力量共同前進的一票。

斥有人「發災難財」 將嚴厲打擊

另外，李家超批評有人「發災難財」，假扮義工登記災民資料或假冒災民領取資助，亦有人試圖「利用過往黑暴期間」手法發放虛假信息搞亂香港。他強調政府會嚴厲打擊無良分子，呼籲公眾警惕。