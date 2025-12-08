立法會選舉．投票結果｜新界東南地區 方國珊成票后、葉傲冬當選
【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉，新界東南地區直選投票結果揭曉，民建聯葉傲冬和專業動力方國珊成功當選，得票分別為26,250票和58,828票，方國珊更成為今屆票后。
新界東南選區範圍包括西貢區與沙田區東部，約有756,100人，登記選民440,190人，共有五人參選第八屆立法會，包括民建聯區議員葉傲冬、工聯會區議員李貞儀、專業動力方國珊、無黨派張美雄、新民黨陳志豪。
各人得票如下：
【1號】葉傲冬 26250
【2號】李貞儀 16636
【3號】方國珊 58828
【4號】張美雄 18681
【5號】陳志豪 18797
新界東南選區候選人全員「新丁」，沒有現屆議員競逐連任。四年前第七屆立法會選舉，民建聯李世榮，與當時代表專業動力的林素蔚，分別以82,595及38,214票在該區當選。
▼新界東南候選人一覽▼
【1號】葉傲冬
年齡：45
政治聯繫：民建聯
【2號】李貞儀
年齡：37
政治聯繫：工聯會
【3號】方國珊
年齡：候選人並未提供有關資料
政治聯繫：專業動力
【4號】張美雄
年齡：37
政治聯繫：無黨派候選人
【5號】陳志豪
年齡：39
政治聯繫：新民黨/公民力量
