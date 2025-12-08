立法會選舉．投票結果｜新界東南地區　方國珊成票后、葉傲冬當選

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉，新界東南地區直選投票結果揭曉，民建聯葉傲冬和專業動力方國珊成功當選，得票分別為26,250票和58,828票，方國珊更成為今屆票后。

新界東南地區，葉傲冬和方國珊成當選。（梁鵬威攝）

新界東南選區範圍包括西貢區與沙田區東部，約有756,100人，登記選民440,190人，共有五人參選第八屆立法會，包括民建聯區議員葉傲冬、工聯會區議員李貞儀、專業動力方國珊、無黨派張美雄、新民黨陳志豪。

各人得票如下：

【1號】葉傲冬 26250

【2號】李貞儀 16636

【3號】方國珊 58828

【4號】張美雄 18681

【5號】陳志豪 18797

新界東南選區候選人全員「新丁」，沒有現屆議員競逐連任。四年前第七屆立法會選舉，民建聯李世榮，與當時代表專業動力的林素蔚，分別以82,595及38,214票在該區當選。

▼新界東南候選人一覽▼



【1號】葉傲冬

年齡：45

政治聯繫：民建聯

新界東南選區候選人葉傲冬（黃寶瑩攝）

【2號】李貞儀

年齡：37

政治聯繫：工聯會

新界東南選區候選人李貞儀（羅國輝攝）

【3號】方國珊

年齡：候選人並未提供有關資料

政治聯繫：專業動力

新界東南選區候選人方國珊（羅國輝攝）

【4號】張美雄

年齡：37

政治聯繫：無黨派候選人

新界西南選區候選人張美雄（夏家朗攝）

【5號】陳志豪

年齡：39

政治聯繫：新民黨/公民力量

新界西南選區候選人陳志豪（羅國輝攝）

▼新界東南票站地址▼

