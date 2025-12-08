立法會選舉．投票結果｜九龍中地區直選 李慧琼和楊永杰勝出
【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉，九龍中地區直選投票結果揭曉，全國人大常委、民建聯李慧琼和無黨派楊永杰成功連任，得票分別為53,529票和28,161票。
李慧琼感謝投票的市民，要思考未來四年工作如何調整。被問及會否做立法會主席，她表示其他事暫時未有考慮，休息後要做好謝票。
九龍中選區範圍包括九龍城區與黃大仙區西北部，約有776,300人，登記選民422,161人，共有六人參選第八屆立法會，包括競逐連任的全國人大常委李慧琼和無黨派楊永杰、經民聯區議員李超宇、無黨派區議員楊諾軒、工聯會區議員丘燿誠、無黨派譚莉儀。
各人得票如下：
李超宇7615票
楊諾軒15734票
楊永杰28161票
李慧琼53529票
丘燿誠12529票
譚莉儀12487票
四年前第七屆立法會選舉，李慧琼與楊永杰分別以95,976及35,702票當選。
李慧琼感謝投票市民，多謝義工及團隊。她指自己很有感受，形容選舉對自己是新的挑戰，取得5萬多票感謝市民信任，未來短時間要做好火災後的重建、要處理火災揭露的問題，包括大廈維修等，都期待行政長官提交的方案。
她形容選舉都是不同的競賽，大家都是運動員，每次面對挑戰及社會環境不同，要思考未來四年工作如何調整。被問及會否做立法會主席，她表示其他事暫時未有考慮，休息後要做好謝票。
▼九龍中候選人一覽▼
【1號】李超宇
年齡：37
政治聯繫：香港經濟民生聯盟
在九龍中選區落選的李超宇表示非常榮幸參選，他稱一直有在不同領域作出貢獻，每一個經歷都會「復盤」研究、累積經驗，會以更加好的狀態在未來做好。被問及輸在哪裡？他指自己好努力，會繼續爭取市民支持，會做好區議員工作，珍惜每次經驗。他多謝每位朋友支持。
【2號】楊諾軒
年齡：35
政治聯繫：沒有
【3號】楊永杰
年齡：43
政治聯繫：無黨派
【4號】李慧琼
年齡：51
政治聯繫：民建聯
【5號】丘燿誠
年齡：43
政治聯繫：香港工會聯合會
【6號】譚莉儀
年齡：47
政治聯繫：無
▼九龍中票站地址▼