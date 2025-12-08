立法會選舉．投票結果｜九龍中地區直選　李慧琼和楊永杰勝出

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉，九龍中地區直選投票結果揭曉，全國人大常委、民建聯李慧琼和無黨派楊永杰成功連任，得票分別為53,529票和28,161票。



李慧琼感謝投票的市民，要思考未來四年工作如何調整。被問及會否做立法會主席，她表示其他事暫時未有考慮，休息後要做好謝票。



九龍中選區範圍包括九龍城區與黃大仙區西北部，約有776,300人，登記選民422,161人，共有六人參選第八屆立法會，包括競逐連任的全國人大常委李慧琼和無黨派楊永杰、經民聯區議員李超宇、無黨派區議員楊諾軒、工聯會區議員丘燿誠、無黨派譚莉儀。

在九龍中選區，全國人大常委、民建聯李慧琼和無黨派楊永杰成功連任。（梁鵬威攝）

各人得票如下：

李超宇7615票

楊諾軒15734票

楊永杰28161票

李慧琼53529票

丘燿誠12529票

譚莉儀12487票

四年前第七屆立法會選舉，李慧琼與楊永杰分別以95,976及35,702票當選。

李慧琼感謝投票市民，多謝義工及團隊。（梁鵬威攝）

李慧琼感謝投票市民，多謝義工及團隊。她指自己很有感受，形容選舉對自己是新的挑戰，取得5萬多票感謝市民信任，未來短時間要做好火災後的重建、要處理火災揭露的問題，包括大廈維修等，都期待行政長官提交的方案。

她形容選舉都是不同的競賽，大家都是運動員，每次面對挑戰及社會環境不同，要思考未來四年工作如何調整。被問及會否做立法會主席，她表示其他事暫時未有考慮，休息後要做好謝票。

九龍中選區由李慧琼及楊永杰當選。（梁鵬威攝）

▼九龍中候選人一覽▼



【1號】李超宇

年齡：37

政治聯繫：香港經濟民生聯盟

九龍中選區候選人李超宇（羅國輝攝）

在九龍中選區落選的李超宇表示非常榮幸參選，他稱一直有在不同領域作出貢獻，每一個經歷都會「復盤」研究、累積經驗，會以更加好的狀態在未來做好。被問及輸在哪裡？他指自己好努力，會繼續爭取市民支持，會做好區議員工作，珍惜每次經驗。他多謝每位朋友支持。

在九龍中選區落選的李超宇表示，會做好區議員工作，珍惜每次經驗。（馮子健攝）

【2號】楊諾軒

年齡：35

政治聯繫：沒有

九龍中選區候選人楊諾軒（羅國輝攝）

【3號】楊永杰

年齡：43

政治聯繫：無黨派

九龍中選區候選人楊永杰（羅國輝攝）

【4號】李慧琼

年齡：51

政治聯繫：民建聯

九龍中選區候選人李慧琼（羅國輝攝）

【5號】丘燿誠

年齡：43

政治聯繫：香港工會聯合會

九龍中選區候選人丘燿誠（羅國輝攝）

【6號】譚莉儀

年齡：47

政治聯繫：無

九龍中選區候選人譚莉儀（羅國輝攝）

