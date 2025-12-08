立法會選舉結果｜李慧琼連任得票減半　冀先處理宏福苑災後重建

2025年立法會選舉九龍中地區直選，民建聯李慧琼以53,529票成功連任，但得票遠低於上屆，未能蟬聯「票后」。她感謝投票市民，稱今次選舉感受很深，每次選舉對自己都是新的挑戰。談及未來工作，她表示短期內要做好大埔宏福苑火災的災後重建，處理火災揭露的問題，包括大廈維修等，期待行政長官提交的方案。



未能蟬聯「票后」 李慧琼：每次選舉是不同競賽

四年前李慧琼在第七屆立法會選舉中取得95,976票，今屆大幅減少，「票后」地位被在新界東南選區勝出的方國珊取代。李慧琼表示，每次選舉都是不同的競賽，大家都是運動員，每次面對挑戰及社會環境不同，要思考未來四年工作如何調整。

第八屆立法會選舉，九龍中有6名參選人，競逐連任的李慧琼與楊永杰雙隻當選。（梁鵬威攝）

她多謝義工及團隊，稱取得五萬多票要感謝市民信任。立法會主席梁君彥放棄競逐連任，李慧琼被視為來屆「大主席」熱門人選之一。被問及會否考慮競逐這個職位時，她表示暫時未有考慮其他事情，休息後要先做好謝票工作。

敗選李超宇：會「復盤」累積經驗

李慧琼與九龍中另一現任議員楊永杰雙雙成功連任。該區在今次換屆選舉有6人參選，人數為十個直選選區最多。其中一名落敗候選人李超宇表示，對於有機會參選立法會感到非常榮幸。他形容自己一直在不同領域作出貢獻，每一個經歷都會「復盤」研究、累積經驗，會以更加好的狀態在未來做好。

被問及輸在哪裡？他指自己很努力，會繼續爭取市民支持，會做好區議員工作。