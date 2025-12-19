陳清霞：特首帶領香港取得新成效　再接再厲推動高質量發展

行政長官李家超第四次上京述職，國家主席習近平表示中央充分肯定特首和特區政府的工作，盼主動對接國家十五五規劃。行政會議成員陳清霞認為是對特區政府提出更高要求和希望，明年是十五五開局之年，也是香港一國兩制實踐、由治及興的重要階段，十五五規劃建議為香港發展帶來廣闊前景，積極主動對接，緊抓發展機遇，錨定全局定位，專心致志把經濟搞上去，是特區政府職責所在、必然要求。她說施政報告對香港經濟工作作規劃部署，目標、路徑、措施也明確。



行政會議員成員陳清霞。

陳清霞表示，一年來特首帶領特區政府勇於擔當、積極進取，以高效、精準施政推進香港各領域各方面不斷取得新進展新成效。她舉例，年初特首率領訪問團出訪中東國家，推動國際合作及專業服務出海平台；國際調解院開始運作，助推一帶一路建設和積極參與全球治理；香港完成全運會賽事任務，運動員取得更好佳績；粵車南下實施，兩地更緊密融合；法院對黎智英裁決彰顯香港法治精神和核心價值，堅決維護國家主權、安全、發展利益。

她認為香港經濟穩步增長是特區政府施政成效的主要體現，香港金融市場持續造好，股市在較大增幅後保持平穩，IPO領先全球；旅遊業方面也加快恢復，今年前11個月訪港旅客人數已高於去年全年水平，國際性會議、展覽及文化、體育等重大賽事和活動接連舉行，吸引參與旅客人數創下歷來新高，促進消費增長；香港外貿出口連升20個月，預測全年增長超出原有預期；樓市交投逐漸回勇，11月樓宇買賣總數已超過去年總和；北部都會區建設特區政府正全力以赴加快工程進展，建立創科發展的重要載體。

陳清霞。

她說香港經濟高質量發展，既要鞏固、提升傳統優勢地位，又要加速轉型提質和科技創新；既要深化與內地經濟融合，又要強化同國際經貿合作；既要深度參與大灣區建設，又要更好發揮核心引擎城市作用。她認為提速北部都會區建設是當務之急、在大灣區戰略樞紐和增值服務核心角色作用發揮、發揮優勢有序助推全球金融治理改革實踐等，需要深入研究制定對策，以更大智慧、下更大力量，推動經濟高質量發展，就能更好融入和服務國家發展大局，在推進由治及興進程中邁出新的更大步伐。

市民在宏福苑外圍及行人天橋送別消防靈車。（夏家朗攝）

對於大埔五級火災的滅火救助處理工作，陳清霞認為特區政府高度重視，擔當作為，決策果斷，採取一系列強有力措施為災民提供所需，組織人力物力全力幫助災民走出困境，設立大埔宏福苑援助基金支援重建家園，尤其是部署在全港開展特別巡查行動，持續向深入推進，杜絕同類事故再發生。同時由法官主持的獨立委員會啟動對火災事故的全面、深入檢視，社會各界和市民認可。