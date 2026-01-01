2026元旦｜官員社交頭像齊復原　李家超：把握十五五開局推動改革

踏入2026年，行政長官李家超到中環出席跨年倒數活動，是他自11月26日大埔宏福苑火災發生後首次參與大型慶祝活動。李家超表示，今年倒數活動以「新希望、新開始」為主題，傳遞正能量與祝福，他祝願全港市民2026年事事順利、平安如意，攜手並肩迎接更美好的未來。



李家超與一眾問責官員在新一年到來後，紛紛把社交平台頭像換回正常個人影像，標誌社會進一步復常。



2025年除夕夜，行政長官李家超到中環出席新年倒數活動，與市民握手。（李家超facebook）

宏福苑火災後，特區政府把各項由官方舉辦的慶祝活動取消或延期，同時官員減少出席非必要的公開活動。政府又為逾160名火災死者設立為期三天的哀悼期，各官員的社交平台專頁均轉到灰調，部分更換走頭像。12月6日，即官方哀悼期結束翌日，一眾政府官員社交平台的影像逐漸轉回彩色，頭像統一換成「深化改革、同創未來」的標語。

李家超：習近平新年賀詞振奮人心

李家超昨日發表新年賀詞，表示新一年將聚焦兩大目標，一是增進民生福祉，增強市民的安全感和幸福感；二是強化創科驅動，提升香港的國際競爭力和影響力。他今日再在社交平台回應國家主席習近平的新年賀詞，形容習近平的新年賀詞振奮人心和充滿溫情，更表達了對粵港澳的關心、支持和期望，讓他感到十分鼓舞。

2025年習近平新年賀詞的背景更換，也不見照片牆。（直播截圖）

李家超指出，習近平的賀詞，總結了國家「十四五」時期極不尋常的歷程和來之不易的成績，並指出2026年是「十五五」開局之年，要錨定目標任務，堅定信心、乘勢而上，紮實推動高質量發展，進一步全面深化改革開放，推進全體人民共同富裕，續寫中國奇跡新篇章。

李家超表示，中共二十屆四中全會對「十五五」時期國家經濟社會發展作出頂層設計和戰略擘畫，強調要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，促進香港長期繁榮穩定。2026年是國家「十五五」規劃的開局之年，特區政府會團結帶領社會各界主動對接國家「十五五」規劃，充分發揮香港獨特優勢和重要作用，進一步深化改革，持續鞏固及提升自身優勢，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局，以香港所長貢獻國家所需，在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的壯闊征程中實現更好發展、作出更大貢獻。