79歲民建聯前區議員鄭琴淵逝世　曾連續34年擔任直選區議員

民建聯前區議員鄭琴淵逝世，終年79歲。據了解，她上月5日離世，家屬前天（9日）舉行安息禮拜。出生於英國殖民地砂勞越的鄭琴淵，長年服務灣仔愛群選區，連續擔任34年直選區議員，至2019年退休，交棒黨友穆家駿出戰，惟穆當時落敗。



鄭琴淵1985年起出任灣仔的區議員，連續擔任34年直選區議員，至2019年退休，交棒黨友穆家駿出戰。(穆家駿FB)

鄭琴淵區議會「長勝將軍」

鄭琴淵1985年起出任灣仔的區議員，一直是「長勝將軍」，面對民主黨、公民起動等泛民組織挑戰，仍多次成功當選，連續擔任34年直選區議員。其中，她在「愛群」選區更出任區議員長達六屆，至2019年退休，交棒黨友穆家駿，惟當年穆家駿落敗。

民建聯前港島東立法會議員梁熙在Facebook發文悼念鄭琴淵。(梁熙FB)

梁熙：香港的成功有賴Anna姐

民建聯前港島東立法會議員梁熙在Facebook發文悼念鄭琴淵（Anna姐），形容鄭琴淵一生充滿堅毅與信念，六歲喪母，由父親獨自撫養長大。至1967年，31歲的她透過教會來到香港，修讀社會服務相關課程，亦考獲會計文憑。

梁熙在Facebook發文悼念鄭琴淵，形容鄭一生充滿堅毅與信念（廖雁雄攝）

香港的成功，正是因為有像蘇錦樑前輩這樣能幹、投入、富包容精神的人；也有如Anna姐這樣，來自不同地方、懷著熱誠與信念，一起建設香港、貢獻香港的人。 民建聯前港島東立法會議員梁熙

梁熙形容鄭異地求學，既是挑戰，也是開展新人生的契機，畢業後留港發展，視香港為第二個家，將畢生精力投身社區與社會工作。