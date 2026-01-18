香港法律年度開啟禮嘉賓量增25%　毛樂禮：重視香港法律樞紐地位

逾百名來自50多個內地及國際法律團體的代表陸續抵達香港出席法律年度開啟典禮，今日（18日）先參與由香港大律師公會與香港律師會舉辦的一系列周邊活動。大律師公會主席毛樂禮表示，公會會員過去一年馬不停蹄出訪不同司法管轄區，積極參與國際會議，適逢香港舉行法律年度開啟典禮，公會很榮幸以東道主身份接待各地的法律團體代表。



他又透露今年出席活動的嘉賓人數突破一百人，較去年上升近兩成半，對此感到非常鼓舞，認為反映國際社會重視香港作為亞太法律樞紐的領先地位。



毛樂禮致辭時感謝律政司借出前法國外方傳道會大樓作為歡迎酒會場地。

律政司司長林定國（左五）、大律師公會主席毛樂禮（左六），以及公會一眾執委會委員合照。

首移師前終院辦酒會 毛樂禮感謝律政司支持

來自國際律師協會、英聯邦律師協會、意大利、德國、新加坡、日本、南韓等等，以及內地多個省市的法律團體代表，晚上到前法國外方傳道會大樓出席歡迎酒會，律政司司長林定國亦出席並致歡迎詞。毛樂禮在致辭時感謝律政司鼎力支持是次酒會，借出大樓作為活動場地，又向一眾嘉賓介紹大樓前身是香港終審法院，有超過100年歷史，屬於法定古蹟，今次是法律年度開啟典禮周邊活動的歡迎酒會，首次移師大樓內舉行，別具意義。

毛樂禮（左一）、大律師公會副名譽秘書王永愷（左二）陪同海外嘉賓參與周邊活動。

大律師公會執委會委員陳志剛大律師為歡迎酒會擔任主持。

律政司司長林定國(前排左六）、大律師公會主席毛樂禮（前排左四）、律師會會長湯文龍（左七）、立法會法律界議員陳曉峰（前排左八），與出席歡迎酒會的嘉賓合照。

前法國外方傳道會大樓辦活動別具意義

香港法律年度開啟典禮是法律界一年一度的盛事，大律師公會及香港律師會合辦周邊活動，首日安排了嘉賓乘搭電車觀光及參觀香港故宮文化博物館等等，星期一（19日）上午兩會將合辦以法律專業與科技應用等為主題的會議，重頭戲是下午由司法機構主辦的法律年度開啟典禮，屆時終審法院首席法官張舉能、律政司司長林定國、大律師公會主席毛樂禮，以及香港律師會會長湯文龍將會發表演說。