夏寶龍研討會發言全文：堅持和完善行政主導　促進特區良政善治

1月26日，全國港澳研究會在北京舉辦研討會，主題為「深入貫徹落實行政主導 促進特別行政區良政善治」，港澳辦主任夏寶龍致辭。（港澳辦）

堅持和完善行政主導 不斷提升特別行政區治理效能

——在「堅持和完善行政主導 促進特別行政區良政善治」專題研討會上的致辭

（2026年1月26日）

夏 寶 龍

香港特別行政區李家超行政長官，澳門特別行政區岑浩輝行政長官，各位立法會議員，各位嘉賓，各位朋友：

大家上午好！很高興參加全國港澳研究會舉辦的「堅持和完善行政主導，促進特別行政區良政善治」專題研討會。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥對全國港澳研究會工作高度重視，專門作出批示，充分肯定全國港澳研究會取得的成績，對進一步做好港澳研究工作提出殷切希望。大家要認真貫徹落實。

2025年12月，習近平主席在聽取香港、澳門特別行政區行政長官述職時，對行政長官和特別行政區政府工作給予充分肯定，強調要堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治方針，主動對接國家「十五五」規劃，更好融入和服務國家發展大局，對香港、澳門特別行政區政府都提出「堅持和完善行政主導」的明確要求。習近平主席的重要講話從全局和戰略高度，重申中央堅定不移貫徹「一國兩制」方針的原則立場，飽含着對港澳同胞的深情關懷、對港澳發展的堅定支持、對特別行政區良政善治的殷切期望，為特別行政區落實行政主導、提高治理效能、推動高質量發展指明方向，具有很強的現實針對性和深遠的歷史意義。

今天全國港澳研究會舉辦專題研討會，深入學習貫徹習近平主席重要講話精神，很及時，很有必要。下面，我談幾點意見，和大家交流。

一、行政主導作為基本法設計特別行政區政治體制的重要原則，根源於中華人民共和國憲法，是全面準確貫徹「一國兩制」方針的制度保障

香港、澳門特別行政區基本法是依據中華人民共和國憲法制定的，基本法設計的特別行政區政治體制鮮明的特徵就是行政主導。這一設計充分體現了中國特色，充分體現了香港、澳門資本主義制度的特點，符合「一國兩制」方針，符合特別行政區的法律地位，具有深厚的政治法律基礎和現實基礎。

第一，實行行政主導是維護特別行政區憲制秩序的必然要求。憲法是國家根本法，在包括香港、澳門特別行政區在內的全國範圍具有最高法律地位和法律效力，是特別行政區制度的法律淵源。基本法是根據憲法制定的，憲法和基本法共同確定了特別行政區的憲制秩序。基本法從特別行政區的法律地位和實際情況出發，確立了行政主導的政治體制，其中最重要的就是行政長官在特別行政區政權架構及其運作中處於主導地位。基本法明確規定，行政長官是特別行政區政府的首長，是特別行政區的首長，對特別行政區負責，對中央人民政府負責。行政主導體現了行政長官代表整個特別行政區向中央負責的根本要求，有利於正確處理中央和特別行政區的關係，維護特別行政區的憲制秩序。在起草基本法時，按照行政主導原則設計的政治體制條款，獲得起草委員會三分之二以上委員通過，兩部基本法在全國人民代表大會表決時均以高票通過。這代表了包括香港、澳門同胞在內的全國人民的共同意志，這種意志是不可撼動的。

第二，實行行政主導是確保「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的必然要求。實行「一國兩制」方針，很重要的一條就是要讓廣大香港同胞、澳門同胞當家作主，解決由誰來治理香港、澳門的問題。在行政主導的政治體制設計中，行政長官和特別行政區政府居於主導地位，代表的是香港、澳門的根本利益，代表的是香港同胞、澳門同胞的整體利益，是實現「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治最好的政權組織形式。中央反覆強調全面落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，明確提出行政長官和特別行政區政府是香港、澳門的當家人，是治理香港、澳門的第一責任人。這不僅有利於充分發揮行政長官和特別行政區政府的主導作用，更好行使特別行政區高度自治權，也有利於通過行政長官和特別行政區政府落實中央全面管治權，實現堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一。

第三，實行行政主導是從港澳實際出發、實現特別行政區高效治理的必然要求。香港、澳門特別行政區實行行政主導的政治體制，充分考慮了香港、澳門歷史和現實，適應了回歸後香港、澳門安全、治理和發展的需要。眾所周知，香港、澳門是國際化城市，由於歷史遺留原因以及其他種種因素，社會環境錯綜複雜，各種利益和矛盾交織疊加，改革發展面臨的任務很重。實行行政主導，充分發揮行政長官和特別行政區政府的主導作用，有利於提升政權機關的功能和效率，有利於團結方方面面的力量，靈活應對各種風險挑戰，維護香港、澳門的繁榮穩定。中央反覆強調，要「把依法治理和擔當作為結合起來」、「把有為政府同高效市場更好結合起來」，很重要的一個方面就是強化行政主導，着力提升特別行政區治理效能，使香港、澳門在日益激烈的國際競爭中立於不敗之地。

二、行政主導體制在香港、澳門特別行政區成功實踐，展現出強大生命力和優越性

「一國兩制」是前無古人的偉大創舉，特別行政區實行的行政主導是一種符合「一國兩制」的政治體制，其優勢在「一國兩制」實踐中不斷彰顯。香港、澳門回歸以來，在中央政府全力支持下，行政長官帶領特別行政區政府落實行政主導，團結社會各界奮力拚搏，保持了香港、澳門長期繁榮穩定，「一國兩制」實踐取得舉世公認的成功。

—— 港澳回歸以來的實踐證明，行政主導具有強化統籌、執行有力的優勢，有效維護國家主權、安全、發展利益。按照基本法設計的行政主導原則，行政長官帶領行政、立法、司法機關切實履行維護國家安全的憲制責任，建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制，依法打擊反中亂港、反中亂澳分子，同挑戰「一國兩制」原則底線的言行進行堅決鬥爭，築牢特別行政區維護國家安全的屏障。澳門特別行政區率先完成基本法第23條立法，持續完善維護國家安全相關配套法律；香港特別行政區全面實施香港國安法，歷史性通過《維護國家安全條例》，終結了香港維護國家安全「不設防」的歷史，以實際行動有力捍衛國家主權、安全、發展利益。

—— 港澳回歸以來的實踐證明，行政主導具有搶抓機遇、靈活應變的優勢，有效促進特別行政區經濟繁榮發展。行政長官和特別行政區政府團結帶領社會各界主動對接國家發展戰略，順應形勢變化，鞏固提升自身優勢，推動經濟高質量發展。香港國際金融、航運、貿易中心地位穩固，多年被評為「全球最自由經濟體」；本地生產總值年均實際增長約3%，高於世界發達經濟體平均水平；2025年港股IPO募資規模全球排名第一，母公司在海外或者內地的駐港公司有11070間，創歷史新高。澳門經濟實現跨越發展，本地生產總值增至回歸前的8倍，人均生產總值位居世界前列；博彩業步入依法健康有序發展的軌道，世界旅遊休閒中心建設成效顯著，經濟適度多元發展穩步推進，連續3年獲評「最佳亞洲會議目的地」。

—— 港澳回歸以來的實踐證明，行政主導具有集中資源辦大事、兼顧各方面利益的優勢，有效改善社會民生福祉。行政長官和特別行政區政府有力整合資源，統籌各階層各界別利益，維護社會整體利益，促進市民共同福祉。香港、澳門特別行政區教育事業快速發展，社會保障和福利服務體系不斷健全，躋身全球最宜居的發達城市之列。香港是唯一擁有5所世界排名百強大學的城市，2025年世界人才排名亞洲第一、全球第四；香港連續10年蟬聯世界最長壽地區。澳門是世界上最安全的城市之一，免費教育、免費醫療等一系列政策惠及全社會，民生福祉水平不斷提升。

—— 港澳回歸以來的實踐證明，行政主導具有守正創新、政策穩定的優勢，有效提高國際競爭力和影響力。行政主導既保持了香港、澳門自由港地位和高度開放的政策延續性，又與時俱進地拓展對外聯繫，有效發揮了內聯外通橋樑作用。行政長官和特別行政區官員主動「走出去」、「引進來」，不斷深化同「一帶一路」沿線國家、葡語系國家等經貿合作和人文往來。香港已加入100多個國際組織，參加和適用260多項國際多邊協議，是全球擁有外國領館最多的城市。澳門同120多個國家和地區建立穩定的經貿關係，是190多個國際組織和機構的成員，在促進中國與葡語國家經貿合作中發揮重要平台作用。香港、澳門的國際認受性和美譽度顯著增強。

—— 港澳回歸以來的實踐證明，行政主導具有快速響應、處置高效的優勢，有效應對化解各種風險挑戰。背靠祖國堅強後盾，特別行政區政府充分發揮行政主導作用，有效應對一個個挑戰，戰勝一個個困難。不論是面對亞洲金融風暴、國際金融危機，還是遭遇非典、新冠疫情；不論是遭受嚴重自然災害，還是爆發劇烈社會動盪，特別行政區政府都能快速反應、迅速行動、有力應對。香港、澳門始終保持蓬勃發展的生機活力。

三、沿着「一國兩制」正確方向，把行政主導堅持好完善好，不斷提升特別行政區治理效能

行政主導在「一國兩制」實踐中總體運行是順暢有效的，特別是對推動香港由亂到治走向由治及興發揮了重要作用，展現出強大的制度韌性。但也要看到行政主導在特別行政區實際運行中並不都是一帆風順的，比如在香港一度遇到巨大挑戰，教訓十分深刻。大家應該都沒有忘記：那些反中亂港分子在立法會上惡意「拉布」，致使立法會內委會停擺超過半年，一大批與民生息息相關的法案、議案積壓得不到審議；那些反中亂港分子把對自己祖國的反叛作為政治資本來炫耀，甚至以反對國家、抗拒中央政府、妖魔化自己的民族為競選口號，在宣誓就職時極盡醜陋的政治表演，把立法會變成宣揚「港獨」、危害國家安全和香港社會秩序的平台；那些反中亂港分子與外部勢力互相唱和，故意用「三權分立」來曲解基本法確定的行政主導；那些反中亂港分子濫用司法覆核，消耗法律資源，極力干擾阻撓政府施政，企圖把司法機關獨立行使審判權歪曲成「司法獨大」。凡此種種，其實質就是想架空、改變基本法確定的行政主導，鼓吹「三權分立」那一套，來削弱行政長官和特別行政區政府權威，進而損害中央權威乃至抗拒、排斥中央權力。這是絕對不允許的。對於他們變換手法反對、破壞、干擾行政主導必須保持高度警惕；對於一些模糊乃至錯誤的認識必須正本清源、糾正糾偏。

當前，「一國兩制」實踐進入新階段，「愛國者治港」、「愛國者治澳」全面落實，這為我們堅持和完善行政主導打下了堅實的社會政治基礎、創造了良好局面。大家要珍惜當前來之不易的大好局面，自覺把行政主導維護好、落實好，心往一處想、勁往一處使，共同朝着建設香港、澳門美好家園的目標努力奮鬥，共同推動「一國兩制」實踐行穩致遠。

（一）堅持和完善行政主導，關鍵是行政長官和特別行政區政府要強化香港、澳門當家人意識，切實擔負起治理香港、澳門第一責任人的責任。基本法規定的行政長官「雙首長」、「雙負責」的內涵是很豐富的。行政長官角色關鍵、職責重大，要行使好法律賦予的權力，承擔起對特別行政區的全面領導責任，把這個「家」當好。行政長官和特別行政區政府要把行政主導落實到特別行政區治理的方方面面，努力建設一個高效有為的政府。政府各部門要在行政長官領導下，主動加強對特別行政區發展的頂層設計和戰略謀劃，做好與國家「十五五」規劃對接，增強港澳未來發展的前瞻性、主動性。要主動識變應變求變，革新管治理念，改進管治方式，善用基本法賦予的權力推進改革，破除利益固化藩籬，破解港澳發展的深層次矛盾和問題。在特別行政區政府領導下，各類法定組織、諮詢組織和智庫要充分發揮行業專業功能，區議會和社會團體要充分發揮「樁腳」作用。廣大公務員維護行政主導義不容辭，是「局中人」，要切實為民眾辦實事、解難題，贏得廣大市民對政府工作的大力支持和廣泛參與，以實際行動和工作成效展示自身的忠誠履職。

（二）堅持和完善行政主導，需要立法機關、司法機關積極支持配合，形成強大治理合力。特別行政區行政、立法、司法機關各司其職、各負其責、協作配合是行政主導體制的要義所在。行政、立法和司法機關的職權雖有分工，但根本目的是一樣的，就是在行政主導下為了治理好特別行政區，為了廣大市民的根本福祉和港澳的整體利益，要同唱一台戲，要多補台，不能拆台。立法機關、司法機關都要維護行政主導體制，尊重這一原則。立法機關要與行政機關建立更緊密、更具建設性的良性互動關係，不斷提高政府決策的民主性、科學性、順暢有效性，共同推動特別行政區治理效能全面提升。司法機關要依法獨立行使審判權，完善司法制度，提升司法效率，維護好國家根本利益和特別行政區整體利益。

（三）堅持和完善行政主導，離不開社會各界支持參與，共同營造落實行政主導的良好社會氛圍。行政主導要落實到位，歸根到底有賴香港、澳門社會各界和廣大市民的大力支持和共同努力。各政團社團要維護行政長官和特別行政區政府權威，用實際行動支持特別行政區政府依法施政，成為特別行政區政府與市民之間溝通聯繫的橋樑，推動政策措施有效落地，增強廣大市民的獲得感。香港、澳門是全體市民的共同家園，每位市民都是持份者、建設者、受益者。大家都要為了這個家園，增強主人翁意識，立足自身崗位積極支持特別行政區政府依法施政，為促進香港、澳門長期繁榮穩定作出自己應有的貢獻。

四、新一屆立法會要履職盡責展現新形象，全力支持配合行政長官和特別行政區政府依法施政，共同建設香港、澳門美好家園

立法會作為特別行政區政權的重要組成部分，是社情民意的「匯集地」，支持配合特別行政區政府共同把港澳治理好，這符合港澳的利益、符合港澳市民的期望。香港第八屆立法會、澳門第八屆立法會都已順利產生、正式運作，立法會議員由堅定的愛國者組成。廣大市民對新一屆立法會充滿期待。現在香港、澳門正處於開創新局面、實現新飛躍的關鍵期，支持配合、監督促進政府更好施政，立法會大有可為，也必將大有作為。希望新一屆立法會自覺維護行政主導，全力支持行政長官和特別行政區政府依法施政，多提建設性意見，促進政府施政更加科學、順暢、高效；對特別行政區政府重大施政決策和舉措，立法會不能光口頭上喊支持，更要拿出實際行動，圍繞政策落地加強調研，多出主意、想辦法、提對策，使政府提出的政策舉措更具操作性、更容易落地見效。立法會要做到支持政府不缺位、監督政府不越位，形成擔當有為、高效務實的新風尚，與特別行政區政府一起探索出一條資本主義制度下行政與立法良性互動的路子。

立法會要發揮好作用，關鍵在於議員。新一屆立法會議員都是經過激烈公平競爭、優中選優選出來的。你們的一言一行廣大市民都很關注。大家關注着你們是不是有力支持特別行政區政府依法施政，關注着你們有沒有為港澳經濟發展、民生改善提出好的建議，關注着你們敢不敢同美西方外部勢力和反中亂港、反中亂澳分子進行堅決鬥爭，關注着你們能不能在個人操守方面為市民樹立榜樣。你們的表現，廣大市民在看、特別行政區政府在看，中央也在看。希望你們慎終如始，中途不要有人掉隊。

立法會工作是一項崇高的事業，立法會議員是很受人尊敬的。立法會沒有名譽議員，只有責任議員。所有立法會議員都要盡職盡責、用心用情用力幹好工作，展現出新一屆立法會議員的風采。一要厚植家國情懷。愛國愛港、愛國愛澳不是抽象的，而是具體的。立法會議員要認真踐行自己的誓言，把忠於國家、忠於特別行政區、忠於基本法體現到具體工作中、落實到實際行動上，把「愛國者治港」、「愛國者治澳」的制度優勢轉化為治理效能。二要敢於擔當作為。立法會議員作為特別行政區管治隊伍的重要力量，要在特別行政區改革發展中發揮重要作用，不當「局外人」。特別是面對港澳發展中的困難和問題要迎難而上，支持配合特別行政區政府「逢山開路、遇水架橋」，齊心協力把一個個問題解決掉。在重大原則問題上，要立場堅定，敢於鬥爭、善於鬥爭，旗幟鮮明同反中亂港亂澳分子和美西方外部勢力作堅決鬥爭。三要熱心服務市民。立法會議員作為民意的代表，服務市民、服務社會是你們的本分。要心裏裝着市民，多「落區」、「落界」，傾聽基層市民和業界聲音，有心、有力、有承擔。對市民反映的急難愁盼問題要想方設法幫助解決，對事關民生福祉的事情要努力推進，做到民有所呼、我有所應。四要勤勉參政議政。不管什麼身份、從事什麼職業，只要當了立法會議員，就要把立法會工作放在第一位、以立法會工作為優先，全心全意做好議員，不惜犧牲一些個人和團體利益。要兢兢業業、恪盡職守，集中精力積極參與立法會各項工作，專業地履行職責，高質量參政議政。無論是新任議員，還是連任議員，都要有做事的本領、解決難題的能力，以結果為目標。要自覺加強學習，快速進入狀態，積極投入工作。五要樹立良好形象。立法會議員作為公眾人物，要非常注意個人操守，以良好的形象為市民樹立榜樣。要遵守議員守則，謹言慎行，廉潔奉公，行事以公心為先，維護好立法會的聲譽。

各位嘉賓、各位朋友！

千川匯海闊，風好正揚帆。今年是「十五五」的開局之年，「中國號」巨輪正向着中國式現代化的壯闊前景奮勇前進，中華民族偉大復興勢不可擋。乘着強國建設、民族復興的浩蕩東風，有特別行政區政府和社會各界共同努力，有偉大祖國作堅強後盾，香港、澳門必將風光無限、大有可為，「一國兩制」實踐必將越走越好、越走越穩。

農曆馬年春節即將到來，在此給大家拜個早年，祝大家新春快樂、闔家幸福，工作順利、馬到成功！