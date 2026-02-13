李家超落區到訪油麻地跟街坊、遊客拜早年　與長者同唱《迎春花》

下周二（17日）是農曆年初一，特區政府一眾官員將陸續展開歲晚落區活動，向市民送上新年祝福。行政長官李家超今（13日）早率先到油麻地駿發花園家訪及訪問長者中心。李家超稱，今早曾到啟德青年宿舍探望暫住該處的宏福苑居民，他已要求宏福苑大火的應急住宿安排工作組過年間要馬不停蹄，盡快想出乎合居民需求的安置方案。



李家超落區與長者合唱《迎春花》。（《香港01》直播）

李家超將於今日到油麻地駿發花園家訪，隨後到設於該屋苑的救世軍油麻地長者社區服務中心活動室訪問。

李家超約上午11時25分到場，大量旅客在場歡迎，有山東及新疆旅客熱情表示希望有一日特首可到該地遊玩。李家超下車後不斷向旅客微笑、揮手及合照，並用普通說及廣東話謝謝大家來香港，希望大家多玩得開心、買多點東西，祝福市民馬到功成、一馬當先，小朋友就學業進步。

成功讓兒子與李家超合照 旅客：感到激動

成功與李家超合照的遊客表示，本身不知道發生什麼事，只是看見很多人聚集便過來湊熱鬧，後來才知席是香港特首到場，最後還成功讓兒子與李家超合照，感到激動。

有住美孚市民表示，知道今日李家超於油麻地落區，特意到場看看能否巧遇特首。李家超聽後笑言：「咁你都好好彩」，又詢問該位市民「過年有無買花，今年啲花得唔得？」街坊表示買了蘭花，李家超則稱「蘭花好，襟擺」，又祝對方精神及健康。

農曆新年到來，康文署春節綵燈展昨日亮燈，有市民駐足停下觀賞打卡。（陳葦慈攝）

+ 6

政府消息指，各司局長在未來數日亦會分別落區，李家超亦將擇日行花市，與市民一起感受新年氣氛。