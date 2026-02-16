李家超訪觀塘年宵市場　花逾千元買蘭花、銀柳、五代同堂

今日是年廿九，特首李家超繼上周五後再次落區，到訪觀塘遊樂場的年宵市場。李家超合共花了約千元購買銀柳、五代同堂、和兩盤蘭花 。他表示，今日特意感受觀塘過年氣氛，形容現場人頭湧湧，興致勃勃，預料晚飯後將會是各年宵市集的高峰期，相信越接近凌晨越有節日氣氛。他祝福香港市民「龍馬精神、一馬當先、馬到功成、馬上有福。」



特區政府一眾官員陸續展開歲晚落區活動，向市民送上新年祝福。行政長官李家超上周五（13日）到油麻地駿發花園家訪及訪問長者中心。李家超今日再落區，到訪觀塘遊樂場的年宵市場，與市民感受新年氣氛。同行官員包括環境及生態局長謝展寰和民政及青年事務局長麥美娟。

李家超花了約120元買4束銀柳，並祝福檔主「新年進步，事事大吉。」他之後花100元買了「五代同堂」、600元大蘭花和200元細蘭花。他沿路也會駐足與市民交流，並祝福市民一切順利，心想事成，馬到功成，身體健康，馬年吉祥。他與其中一戶家庭傾談時，祝對方「今晚有溫馨的團年飯，明天迎接馬年，馬到功成。」

有中學生向他打招呼，高呼「特首新年快樂」，並與他合照。李家超指，希望他們「奔騰不息，自強向前」，又稱他們是將來的生力軍，祝福他們身體健康，學業進步，孝順父母，多些參與社會愛心工作，貢獻社會。

李家超逛完花市後會見傳媒，他表示，今日特意感受觀塘過年氣氛，形容現場人頭湧湧，興致勃勃，開心和熱烈。他表示，回想起當年小朋友時，與家人過年行花市的美好回憶。

他今日共買了三款花，其中銀柳代表活力、五代同堂寓意閤家歡樂平安、「君子之花」蘭花則代表雅氣。他預計，今晚晚飯後時間將會是各年宵市集的高峰期，相信越接近凌晨越有節日氣氛。他祝福香港市民「龍馬精神、一馬當先、馬到功成、馬上有福。」

