羅淑佩全紅穿搭觀賞花車巡遊讚精彩　與紅噹噹演出空姐「襯到絕」

大年初一花車巡遊完滿舉行，其中一個賣點是適逢國泰航空80周年，空姐、空少穿上歷來各款制服傾力演出。出席主禮的文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（18日）分享見聞，形容新春花車巡遊非常精彩。她一身紅噹噹穿搭不只與吉祥喜氣貼題，更與演出的空姐「襯到絕」。



農曆新年大年初一花車巡遊。（羅淑佩Facebook）

羅淑佩在社交平台Facebook分享國泰新春花車巡遊多張相片，大讚非常精彩，形容花車全部美輪美奐，重點之一更是國泰航空80周年，出動穿上歷來各款機艙服務員制服的同事傾力演出，既懷舊又十分吸引。

農曆新年大年初一花車巡遊，羅淑佩一身紅色打扮，與演出空姐「襯到絕」。（羅淑佩Facebook）

農曆新年大年初一花車巡遊，羅淑佩一身紅色打扮，與演出空姐「襯到絕」。（羅淑佩Facebook）

農曆新年大年初一花車巡遊，羅淑佩一身紅色打扮，與演出空姐「襯到絕」。（羅淑佩Facebook）

羅淑佩的穿搭亦早有準備，奪目紅色長外套有高雅華麗之感，與新年鴻運當頭十分「貼題」以外，內裡微微突出黑色手袖，更與紅噹噹制服、黑色手套的空姐「襯到絕」，且大家也帶上閃亮胸針。

+ 1

今次花車巡遊多個標誌性景點都有登場，如迪士尼、海洋公園、馬會，以及新參與的麥當勞、林村許願節和香港潮流IP花車等，亦各展所長演出。羅淑佩說幸好旅發局早有準備，以啟德主場館和以馬為主題的一大一小花車壓軸，為巡遊劃上完美句號。花車以外，她說40多隊表演隊伍的演出氣氛熱鬧、緊張和搞笑兼而有之，形容強勁得很，觀眾亦帶興奮心情、愉快笑容離開。她說當局會繼續努力，在農曆新年假期給市民和旅客帶來精彩連連的體驗。