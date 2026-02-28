葛珮帆陳祖光提改善公務員醫療方案　植潔鈴郭芙蓉張培剛盼多合作

農曆年初十二，民建聯立法會議員葛珮帆秉承傳統，今日（28日）在沙田舉辦新春盆菜宴，與紀律部隊及公務員工會等團拜。今次連同四名議會新丁郭芙蓉、植潔鈴、張培剛及陳祖光出席。他們都希望與各紀律部隊工會多合作。



從警察隊員佐級協會主席崗位退任多年的選委界議員陳祖光表示，計劃與葛珮帆為改公務員醫療福利提新方案，特別是紀律部隊醫療需求，希望香港成為安全智慧幸福城市。



葛珮帆。（潘耀昇攝）

團拜活動上，葛珮帆表示，紀律部隊人員守護香港，繼續在立法會推動智慧城市發展，包括智慧監獄、智慧警務、智慧海關、智慧消防，科技令紀律部隊工作更快捷，與市民關係更好。

郭芙蓉。（潘耀昇攝）

葛珮帆的黨友、新界西南立法會議員郭芙蓉表示，地區工作包括舊區重建、大廈維修、樓宇消防等，均與紀律部隊息息相關，期望未來在立法會為公務員發聲，建立和諧、開心、快樂的社區。

植潔鈴。（潘耀昇攝）

曾任投考警隊的民建聯港島東立法會議員植潔鈴表示，與紀律部隊關係密切，港島東選區不少紀律部隊宿舍，希望可以加強合作，雖然政府財政未回到最好的時期，爭取福利可能較難，但都希望提升福利質素。

左起：植潔鈴、陳祖光、葛珮帆、郭芙蓉、張培剛 。（潘耀昇攝）

民建聯九龍東立法會議員張培剛表示，社會要多支持紀律部隊，如立法會討論任何有關紀律部隊的議題，「我相信我不會阻礙，好支持大家的工作」。