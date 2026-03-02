張舉能酒會致辭人聲鼎沸　與林定國詼諧調侃：非常之言論自由

罕有公開發言的終審法院首席法官張舉能，每年發表演辭的重要機會，都落在一年一次的法律年度開啟典禮。不過，張舉能與律政司司長林定國今天（2日」相當「畀面」，出席律師會新春酒會，逾百人同場相當熱鬧。



作為香港特區排名第二的張舉能，也罕有在人聲鼎沸下發言，期間主持多次「噓」示意台下安靜，嘈雜聲一度略減後再現，張舉能輕鬆幽默地「脫稿」笑言：「剛才話要安靜少少，我同（林定國）司長講，正正就係非常之自由、言論自由，非常之好，法治精神非常之好」，說畢場內傳出掌聲、笑聲。林定國致辭時也提到會盡量精簡發言，「讓大家充分行使言論自由」。



2026年3月2日，終審法院首席法官張舉能出席律師會酒會。（潘耀昇攝）

張舉能在律師會酒會致辭時說，開心與業界共聚一堂，交流聯繫，提到律師會一直是司法機構的重要夥伴，不論是培訓還促進法律服務公平效率方面，律師會貢獻良多。他說，為了提升效率，及讓人有更便捷服務，司法機構近年積極推動業界使用綜合法院管理系統（ICMS），方便以電子模式處理法庭文件，司法機構計劃下半年要求所有律師代表訴訟人必須使用系統作電子存檔，形容對數碼化重要，盼業界盡快登記採用，至今有八成律師行註冊登記系統。為強制使用系統做準備，司法機構打算為所有開立新案的律師行，提供外展技術支援服務。

2026年3月2日，律政司司長林定國出席律師會酒會。（潘耀昇攝）

林定國：精簡發言讓大家行使言論自由

同場的林定國表示，為了令律師會酒會參加者可以「充分行使集會自由同言論自由呢，我係會盡量精簡，我連稿都無嘅。」他之後入正題，多謝律師會過去一年對於律政司工作的支持，為立法工作給予寶貴意見，馬年希望與律師會合作更緊密，改善法律制度，令市民享用更高水平法律服務。

十五五規劃開局之年，林定國盼與業界善用一國兩制，服務國家，同心協力為香港市民建立更好法治環境，深信未來與律師會的合作會更加好。他致辭尾段特別以英文翻譯新年祝福語「馬到功成」，形容馬年所有目標都會達成。

2026年3月2日，律師會舉行新春酒會。圖為律師會會長湯文龍。（潘耀昇攝）

主人家律師會會長湯文龍致歡迎辭時說，4月8日律師會新辦公室將啟用，標誌香港律師會成立 119 周年，形容是意義深遠時刻。他說律師會匯聚近 14,000 名來自不同專業領域的律師，涵蓋多元範疇。新會址將為會員提供更完善的設施與交流空間；而原有會址也將轉型為多用途中心，供會員使用，稱這不僅是擴張，更是對專業成長的承擔。

2026年3月2日，律師會舉行新春酒會。（潘耀昇攝）

他又不點名提到近日社會對個別案件高度關注，希望藉機會向司法機構致以由衷敬意。他說法官在審理案件時依據法律與證據，秉持獨立、無畏、公正的原則作出裁決，在繁重工作下撰寫嚴謹判詞，維護正當程序與公平審訊，形容司法獨立並非抽象概念，而是透過每日審慎專業的裁決實踐出來，形容這種堅持，是香港法治得以穩固的重要基石。