油尖旺社團一年逾400場活動　民政專員李家維：期望再上新台階

油尖旺區社團今日（3日）舉行新春團拜，九龍社團聯會油尖旺地區委員會主任楊子熙表示油聯屬會舉辦超過400場活動，接觸130萬人次，將繼續聯同各界愛國愛港力量，了解及反映民情，舉行更多惠民活動。油尖旺民政事務專員李家維期望地區團體新一年繼續秉持為民服務初心，推動油尖旺區各項事務再上新台階。



團拜由油尖旺民政事務處、九龍社團聯會油尖旺地區委員會及油尖旺社團聯會合辦，邀請區內非華裔小學生醒獅表演，以體現文化共融。李家維致辭時回顧油尖旺區過去一年在社區治理、民生服務等方面的發展成果，感謝各界社團、區議員及居民的同心協力，並展望新一年繼續秉持為民服務初心，推動油尖旺區各項事務再上新台階。

楊子熙表示過去一年油尖旺區在各地方服務力量嘅積極合作協調下，油聯屬會舉辦超過400場活動，活動接觸人次達130萬，感謝社區各界的支持與付出，強調將繼續聯合各界愛國愛港力量，了解及反映民情，舉辦更多惠民活動，推動數碼化平台發展，凝聚社區共識，增進街坊情誼，讓油尖旺社區更具溫度與活力。

出席的亦包括民政事務總署署長杜潔麗、中聯辦九龍工作部副部長李文彬、油尖旺社團聯會首席會長羅家聰、立法會議員何俊賢、鄭泳舜、林哲玄、梁文廣、葉傲冬、范凱傑、陳宗彝、鄧銘心。