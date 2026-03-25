博鰲｜李家超：香港可為海南提供專業服務　用關稅優惠形成產業鏈

正在海南出席博鰲論壇的行政長官李家超今日（25日）與海南省委書記馮飛會面，討論加強香港和海南在經貿投資、金融、專業服務等。李家超表示，特區政府重視瓊港兩地的合作和交流。兩地政府在去年三月簽署了合作備忘錄，涵蓋經貿投資、金融、數據安全有序流動、旅遊及人才交流五個領域，展望香港可為海南產業發展提供金融、法律、會計、諮詢、調解等全方位專業服務，只要充分運用關稅優惠，便可形成高效產業鏈。



正在海南出席博鰲論壇的行政長官李家超今日（25日）與海南省委書記馮飛會面，討論加強香港和海南在經貿投資、金融、專業服務等。

正在海南出席博鰲論壇的行政長官李家超今日（25日）與海南省委書記馮飛會面，討論加強香港和海南在經貿投資、金融、專業服務等。

正在海南出席博鰲論壇的行政長官李家超今日（25日）與海南省委書記馮飛會面，討論加強香港和海南在經貿投資、金融、專業服務等。

李家超指，香港在「一國兩制」下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，特區政府將促進粵港澳大灣區與海南自貿港聯動發展、互利共贏，為國家高質量發展和高水平對外開放貢獻更大力量。

海南自貿港去年12月18日全島封關，他說透過「一線放開」、「二線管住」創新管理模式，令島內各類要素自由流通，「零關稅」商品種類大幅增加，提到香港也長期實行「零關稅」政策，是歷史悠久的自由港。國家「十五五」規劃綱要提到要高標準建設海南自由貿易港，高水平實施全島封關運作，並支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位，加快北部都會區建設，他形容這都反映兩地具有廣闊發展前景和清晰目標。

他說香港和海南兩個自貿港可以優勢互補、強強聯手。香港是海南利用外資最主要來源地和重要貿易夥伴，不少港資企業在海南開展業務。海南自貿港實施封關運作，為港資企業帶來更多機遇，瓊港兩地企業可把握發展契機，探索新型合作模式：香港憑藉全球採購、貿易融資與物流優勢，從海外引入原材料；在海南完成加工並實現30%以上增值，即可免稅進入內地市場。

特區政府重視瓊港兩地的合作和交流。兩地政府在去年三月簽署了合作備忘錄，涵蓋經貿投資、金融、數據安全有序流動、旅遊及人才交流五個領域，為香港專業服務和資本提供更廣闊發展空間，過去這一年，兩地聯繫更趨多元和頻繁。

香港在「一國兩制」下擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，特區政府將促進粵港澳大灣區與海南自貿港聯動發展、互利共贏，為國家高質量發展和高水平對外開放貢獻更大力量。