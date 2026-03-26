議員樓家強發言離題廿秒遭叫停　講錯下個議程錯愕：宜家唔問得？

立法會工務小組委員會昨天（25日）出現罕見一幕，當時審議逾2億元的「東涌第133B區的公共運輸交匯處」項目，選委界立法會議員樓家強發言時，卻離題談及茶果嶺村福利設施，20秒後主席陳紹雄一度嘗試叫停不成功，樓家強反問「宜家唔問得住？」之後，大病後復工的陳紹雄精神抖擻地解釋，會議未討論到下個題目。原來，樓家強發言內容是下個議程才到，涉及茶果嶺村地盤戊發展項目興建福利設施。



3月25日，立法會工務小組委員會開會，圖為選委界立法會議員樓家強。（立法會）

會上，多名議員就東涌公共運輸交匯處設施發言，當輪到樓家強時，他表示「政府當局建議，喺茶果嶺村公營地盤戊興建福利設施，包括日間長者護理中心，長者鄰舍中心，同幼兒中心......」

3月25日，立法會工務小組委員會開會，圖為選委界立法會議員陳紹雄。（立法會）

此時，主席台傳來雜聲，陳紹雄開腔「呀，樓家強......」樓家強繼續發言「樂見政府致力增加安老同幼兒......」陳紹雄再打斷「你提嗰個題目，係咪應該下一個題目呀？」樓家強反問「宜家唔問得住？」

陳紹雄回答「我哋宜家未去下一個題目，我哋仲喺東涌133B區公共運輸交匯處（項目），或者你留待下一個題目提出，唔好意思呀。」樓家強表示「OK，好，唔該。」

3月25日，立法會工務小組委員會開會。（立法會）

之後到茶果嶺村地盤戊發展項目興建福利設施討論環節，樓家強第一個發言，真正貼題提出他的關注，包括茶果嶺村發展項目及附近項目預計新增人口約18,600人，詢問⁠當局可否分享18,600新增人口的年齡分佈估算，新增的福利設施是否基於實際需求？新設的幼兒中心是針對0至2歲幼兒，除了該幼兒中心外，區內有否其他為3至6歲幼兒而設的相關設施，以滿足當區的需求？