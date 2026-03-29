近80名中學生北京交流5日　青年專員：盼感受長征精神與國家進步

欣悅活學協會主辦的「紀念長征勝利90周年長城護中華：長城、國防、科技、軍人北京研學交流之旅」4月7日出發前往北京5日4夜交流，交流團師生昨日（28日）齊集於昂船洲軍營駐香港部隊展覽中心舉行隆重啟步儀式及營前簡介會。民政及青年事務局青年專員陳瑞緯致辭時強調特區政府非常重視青年工作，期望培育廣大青年成為愛國愛港、具備世界視野，有抱負和具正向思維的新一代。他鼓勵同學透過今次北京研學，親身感受長征精神與國家進步，將愛國情懷轉化為實際行動。



近80名來自天主教新民書院、世界龍岡學校劉皇發中學及香島中學的中學生參加，行程包括到訪盧溝橋及中國人民抗日戰爭紀念館、雄安印象、雄安市民服務中心及雄安之眼及圓明園，並會與東城區中學生交流，涵蓋愛國教育、國防科技、奧運成就及雄安新區等，讓青年學習長征精神、毋忘國恥，全面認識國家軟硬實力，並透過學校交流「說好香港故事」。活動獲民政及青年事務局、賽馬會贊助，深水埗民政事務處、油尖旺民政事務處、中旅星相伴及油深起動協辦，中旅發展、中國聯通、保信亞太生物科技、H16 MEDICAL TOWER全力支持。

欣悅活學協會主席黃慶凱表示，今年是「十五五」規劃開局之年，亦是長征勝利90周年。長征精神代表堅定信念、百折不撓，是國家從苦難走向輝煌的精神根基。今次旅程正呼應國家發展大局，帶領同學感悟強國歷史、走訪雄安新區，既體會長征精神，亦親身認識國家軟硬實力。

基本法委員會前副主任譚惠珠以《守護長城精神 傳承愛國之心》為題，向同學分享長城是民族脊樑與精神象徵，見證中華民族幾千年團結一心、保家衛國的堅毅不屈，「不到長城非好漢」更是意志與承擔的考驗。

立法會議員梁文廣指出，今年適逢長征勝利90周年，紅軍在極端艱難環境下憑「堅毅不拔、永不言敗」精神開闢中華民族自強和革命的生路，對今日青年極具啟發。他提到國家「十五五」規劃聚焦創新科技與人才培養，香港亦正制定五年規劃，為青年創造上流發展空間。「國家同香港的發展藍圖，就是大家未來施展才華的大舞台。」梁希望同學親眼見證國家騰飛，感受血脈相連的家國情懷。

深水埗區議員陳國偉指長征無一人掉隊，方能走到最後，正如社區進步需大家並肩同行，勉勵同學：「北京旅程會像一場屬於你們的『長征』。除了參觀名勝、學習歷史，更要思考將來如何自己崗位上幫助身邊人。」