香港五年規劃｜經民聯冀有明確KPI　十年內人均居住面積達210呎

特區政府將制定香港首個「五年規劃」。經民聯今日（30日）發布研究報告，冀為五年規劃建言獻策，提出十年實現人均居住面積210平方呎、十年GDP總值突破港幣4.5萬億元等目標。該黨亦提出，政府可建立國家發改委與政制及內地事務局的對接指導溝通機制，同時參照「十五五」規劃中的指標和時間表，明確制定本港五年規劃的KPI。



3月30日，經民聯今發布研究報告，冀為五年規劃建言獻策。（經民聯FB）

提出十年內GDP總值突破4.5萬億元

經民聯今日公布「香港對接國家『十五五』規劃初步建議」專項研究報告，稱希望為本港首個五年規劃提建議。經民聯提出多個目標，包括十年GDP總值突破港幣4.5萬億元、十年實現人均居住面積205至210平方呎、十年打造成為全球供應鏈的決策中心、十年重建約一千幢50年以上樓齡的舊樓、十年實現人口增加至900萬以上等等。

根據2021年人口普查，香港人均居住面積約為172平方呎；GDP方面，2025年總額約為3.31萬億港元。

實體領域方面，經民聯提出多項建議，例如制定金融發展白皮書、發展高端產業鏈及智慧綠色港口、構建北部都會區「雙循環」跨境物流中心、將香港打造成「嶺南文化創意產業龍頭」、把教育產業化由專上教育擴大至基礎教育等。

3月30日，經民聯今發布研究報告，冀為五年規劃建言獻策。（經民聯FB）

倡在五年規劃設立明確KPI

該黨又指，對接國家「十五五」規劃，不能缺少有力的組織機制保障。故希望建立國家發改委與政制之間的對接指導溝通機制，並參照「十五五」規劃的指標和時間表，在香港五年規劃設立明確的KPI、引導工商界積極參與香港五年規劃。