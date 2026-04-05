陳國基訪問陝西省就加強兩地合作交流　感謝對方邀請參與清明公祭

政務司司長陳國基昨日（4日）起一連兩日訪問陝西省，拜訪當地領導，就加強兩地人文交流、教育合作、創新科技等各方面的發展交流意見。會上，陳國基亦感謝陝西省人民政府邀請參與今日舉行的清明公祭軒轅黃帝典禮。他表示，香港政府參與是次典禮，有助讓香港市民更深入認識中華文明的源流，進一步提升國民身分認同和民族情感。



陳國基（左二）與陝西省委書記趙一德（右二）昨日會面。中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方（右一）亦有參加。（政府新聞處圖片）

陳國基今日出席清明公祭軒轅黃帝典禮。（政府新聞處圖片）

陳國基今日出席清明公祭軒轅黃帝典禮。（政府新聞處圖片）

陳國基昨日與陝西省委書記趙一德會面，就深化陝港兩地各方面的交流合作交換意見。中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任徐啟方亦有參加。陳國基指出，陝港雙方自2024年簽署《深化陝港交流合作協議》，以及一系列在法律服務、科技創新、教育、旅遊等領域的合作備忘錄起，兩地交流合作成果豐碩；未來可在不同範疇，尤其是人文交流、教育合作、創新科技等方面加強合作，優勢互補。

陳國基（左）與趙一德（右）昨日會面。（政府新聞處圖片）

陳國基亦感謝陝西省人民政府邀請參與今日舉行的清明公祭軒轅黃帝典禮。他表示，是次活動意義非凡，連結海內外的炎黃子孫一同祭拜「人文初祖」黃帝，傳承中華民族慎終追遠的傳統美德。香港政府參與是次典禮，有助讓香港市民更深入認識中華文明的源流，進一步提升國民身分認同和民族情感。他亦期望在未來進一步與陝西加強在愛國主義教育方面的合作，讓香港市民，尤其是年輕一代，更深入地認識和認同國家與中華文化。

陳國基今日上午出席清明公祭軒轅黃帝典禮後，下午結束陝西省訪問行程返港。