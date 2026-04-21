大律師公會毛樂禮、薛日華訪英　望兩地培訓、訟辯增合作

正在倫敦的香港大律師公會主席毛樂禮與副主席薛日華今日（21日）將出席國際破產執業者組織年度會議。兩人日前先與中殿律師學院（Middle Temple）的管理層會面，毛樂禮形容中殿律師學院與公會「淵源深厚」，一直透過互訪及兩地交流課程，提升本港新晉大律師的訟辯水平，與國際專業標準接軌，同時讓當地法律人才有機會親身體驗香港的普通法制度，反映香港的法律專業持續在普通法地區佔據重要席位，雙方期望在人才培訓、訟辯及法律教育等領域繼續加強合作。



正在倫敦的香港大律師公會主席毛樂禮與副主席薛日華今日（21日）將出席國際破產執業者組織年度會議。（大律師公會）

數十名新晉大狀赴英修讀頂尖訟辯課程

毛樂禮表示公會與中殿律師學院一直緊密聯繫，共同推動法律專業人才培訓，他指過去多年以來，曾有數十位新晉大律師獲頒獎學金，到倫敦參加中殿律師學院的訟辯精要課程，在兩星期內接受密集式的模擬法庭及盤問技巧訓練，課程被譽為頂尖的訟辯培訓之一。中殿律師學院亦曾安排新晉大律師來港，到法院、大律師辦事處及國際律師事務所實習，全方位體驗香港的普通法制度。

中殿律師學院的歷史可追溯至14世紀中期，是英國倫敦四所律師學院之一，連同格雷律師學院（Gray’s Inn）、內殿律師學院（Inner Temple）及林肯律師學院（Lincoln’s Inn），負責向英格蘭及威爾斯的大律師授予執業資格。終審法院首任首席法官李國能和非常任法官包致金分別獲委任為中殿律師學院的名譽委員。

薛日華：香港是跨境資產重組最佳選擇地

毛樂禮及薛日華稍後繼續倫敦之行，本港時間今晚將出席國際破產執業者組織（INSOL International）年度會議，一連三日的年會雲集超過十個司法管轄區的金融及法律專家擔任講者，薛日華獲邀在其中一場專題討論，與英格蘭及威爾斯上訴法院法官Lord Justice Anthony Zacaroli、阿根廷等資產重組專家，共同探討在處理跨國破產及資產重組時面對的一些緊迫和具爭議的挑戰，例如管轄法院的選擇、法律程序等。薛日華表示，香港在一國兩制下實行普通法制度，透過《內地與香港特別行政區法院相互認可和協助破產程序》，成為處理內地及跨境資產重組的最佳選擇地，同時鞏固了香港作為國際金融中心的獨特優勢。