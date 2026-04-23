大律師公會出席破產執業者年會　毛樂禮：香港司法鞏固投資者信心

大律師公會主席毛樂禮及副主席薛日華繼續倫敦行程，他們在當地時間星期二，出席國際破產執業者組織（INSOL International）年度會議。毛樂禮在會議期間，與其他海外嘉賓就國際商事及資產重組涉及的跨境司法程序交流，他指香港的普通法制度與國際接軌，鞏固國際債權人和投資者的信心；薛日華表示，受惠於香港與內地確立了司法互認及協助機制，香港在涉及內地的跨國重組方面有獨特機遇，進一步鞏固香港作為國際破產重組中心的地位。



香港大律師公會主席毛樂禮赴倫敦出席國際破產執業者組織年度會議。

薛日華指香港的司法制度健全，有助鞏固國際投資者的信心。

薛日華獲邀在其中一場專題討論擔任演講嘉賓，她表示香港去年新股（IPO）集資額為全球第一，集資額超過2,800億港元，隨著內地企業加快出海，涉及跨境投資的案件日益增加，而上市時企業普遍會採用跨司法管轄區的企業架構，例如控股公司在海外、上市企業在香港，而公司部分資產在內地，在遇上重組需要時，對香港法律的需求也會增加。香港與內地自2021年簽訂合作框架後，兩地建立了全面的跨境破產程序互認及協助機制，有助推動高效便利的破產和債務重組制度 ，她指香港擁有健全的司法制度，兼備連通內地及國際的獨特優勢，將持續提升香港作為國際金融中心的核心競爭力。

香港大律師公會副主席薛日華（右二）獲邀擔任其中一場專題討論的演講嘉賓。

一連三日的國際破產執業者組織年會，吸引了來自十多個司法管轄區、超過一千名金融、法律及企業代表出席。會議主題圍繞資產重組、破產、跨境程序等等熱門法律議題。