校巴無拉手掣溜前奪命輕判　田北辰：署長官運亨通不堵漏洞點交代

2018年北角校巴無拉手掣溜前釀5死慘劇，因司機當時並非在駕駛校巴，未能控以不小心駕駛，只被票控未拉好手掣罰款2000元及停牌6個月。死因裁判官建議運輸署及有關部門修例堵塞法例「真空」。實政圓桌召集人、立法會前議員田北辰今天（29日）表示2006年至2022年共有6宗類似案件，當年法官已指出刑罰與後果不相稱是法律上的遺憾，質疑「歷任運輸署長官運亨通，法例漏洞依然未堵塞，政府點向市民交代」，認為政府要深刻反省。



2018年12月10日，北角英皇道熙和街交界致命車禍，一輛校巴懷疑無拉手掣溜落斜路造成五人死亡多人受傷。（資料圖片 / 蔡正邦攝）

現行法例下有「危險駕駛」等嚴重控罪，但北角校巴無拉手掣溜前釀5死的慘劇，案司機案發時不在車上駕駛，故均不適用，只能控以「沒有固定汽車制動器材離開車輛」罪，最高罰款2000元。田北辰表示，害死5條人命的法律代價，只是2000元。

署長官運亨通，法例漏洞依然未堵塞，政府點向市民交代？ 田北辰

2018年12月10日，北角英皇道熙和街交界致命車禍，一輛校巴懷疑無拉手掣溜落斜路造成五人死亡多人受傷。（資料圖片 / 陳蕾蕾攝）

田北辰批評政府明知法律有問題，但沒及時補救，因為死因庭上披露2006年至2022年共有6宗類似案件，導致人命傷亡，形容絕對不是「十年一遇」甚至「廿年一遇」意外。

當年法官已經話刑罰同後果不相稱，係法律上嘅遺憾。直到琴日（28日）法官再要求運輸署研究修例，運輸署就話會做，咁法官唔叫佢哋就真係唔做？ 田北辰

2018年12月10日，北角英皇道熙和街交界致命車禍，一輛校巴懷疑無拉手掣溜落斜路造成五人死亡多人受傷。（資料圖片 / 陳蕾蕾攝）

田北辰認為政府做法違反常理，明知有問題沒修例，關鍵根本不在於證據，而是「法律真空」，經過多年政府完全沒處理。