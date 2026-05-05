企業捐千張5G SIM卡贈基層　李慧琼：官商民合作回應中央重視青年

中國移動香港旗下品牌聯同本地原創IP品牌B.Duck小黃鴨及BS Culture Entertainment Limited 向1,000名29歲或以下基層青年及學童，免費捐贈「s/ash x B.Duck 5G服務計劃」限定版SIM卡。立法會主席李慧琼表示今次活動充分體現了官商民齊心合作，回應中央對香港青少年的高度重視和關懷。



「s/ash x B.Duck 愛心連線計劃暨服務計劃啟動禮」，昨日（4日）於啟德車站廣場舉行。活動以「連線送暖，青年未來齊關愛」為主題，匯聚企業、社區及慈善力量，推出支援香港基層青年數碼需要的服務計劃。今次捐贈的1000張SIM卡，每張卡提供為期12個月、月費等值港幣106元的5G通訊服務，包含30GB香港本地數據、3GB中國內地澳門數據及B.Duck專屬視頻接駁鈴聲，總捐贈價值超過港幣100萬元，減輕基層青年通訊開支壓力。計劃優先支援領取在職家庭津貼、綜援、全額或半額書簿津貼、居住板間房或持有殘疾證明的青年。資格審核由民建聯地區支部協助，並聯同香港復康力量及與善同行基金會提供支援，確保公平透明。

商務及經濟發展局副局長陳百里表示提振經濟需要各界持續創新，建立高價值品牌，發展好協同效應，為香港贏取口碑。民政及青年事務局副局長梁宏正先生表示，本屆政府非常重視青年工作，不斷

將青年發展藍圖落實到底，HKYouth+ 會員持續創新高，期望各界繼續將青年工作放在心上。

中國移動香港董事兼行政副總裁、首席財務官雷立群先生表示，中國移動香港一直以來關心年青人的成長與發展，透過s/ash品牌以極速網絡及豐富活動，持續支持年青人的無限可能。

活動獲九龍城民政事務處、恒基兆業地產有限公司、城巴、環島中港通旅運等支持。