支聯會案｜控方指《國安法》後續煽動　鄒幸彤曾籲守住32年的約定

已解散的支聯會被指煽動顛覆國家政權罪，涉違反《國安法》案件在西九龍法院續審。控方今午（26日）的陳詞，開始提及李卓人及鄒幸彤等人，在2020年《國安法》生效前後， 仍繼續鼓吹及傳揚「結束一黨專政」的非法顛覆目標，並繼續煽動香港人抗爭。至《國安法》正式實施後，他們仍繼續籌辦相關活動，並鼓勵市民參與六四集會，鄒在2021年5月，並曾公開呼籲公眾在6月4日晚，要守住一場32年的約定。



3名受審被告：支聯會(已解散)、李卓人（68歲）和鄒幸彤（40歲），被控煽動顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在港煽動他人組織、策劃、實施或參與，以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

國安法開始立法李鄒繼續鼓吹抗爭

主控官今午繼續讀其開案陳詞，並提到2020年5月，《國安法》立法程序開始時，支聯會和鄒李仍然堅持鼓吹及傳揚「結束一黨專政」的非法顛覆目標。李在受訪時稱，顛覆國家政權罪是「萬能Key」，而「平反八九民運，追究屠城責任，結束一黨專政，建設民主中國」是否顛覆政權「任佢噏」，並籲香港人大家繼續堅持，繼續抗爭。

國安法後繼續喊口號

至《國安法》7月1日生效後，支聯會和各被告共同或個別地，繼續進行煽動他人顛覆國家政權的行為，透過以叫喊口號的方式鼓吹及傳揚支聯會一直抱持的「結束一黨專政」的非法顛覆目標，並繼續煽動他人加入或認同支聯會、進一步向他人傳揚支聯會、支持支聯會的活動和經費等 。

李在接受訪問時曾言不會因極權法卻步

7月1日，李在香港視像方式出席美國國會聽證會時，提到會繼續以往的活動，不會因新的極權法卻步，會繼續為自由和民主抗爭。何俊仁同日受訪時說：「我哋一批長期喺香港堅守奮鬥嘅人……我哋要企、企起身囉！我哋有啲人會坐監嘅，係冇辦法，但係我哋都係要更加表示我哋要守住呢個家園囉！」何同月受訪稱：「我哋盡可能希望喺合法嘅、嘅環境之下做，但係如果法律逼到我哋係冇地方走嘅，要我收聲嘅，對唔住我做唔到呀！我係寧願承受法律嘅後果。」

鄒幸彤2021年仍在六四前發表言論

開案續引述鄒李和支聯會截至2021年9月的言論、街站和示威活動，指他們發表針對國家的負面內容。在2021年5月，鄒公開呼籲在6月4日晚守住一場32年的約定，點亮平反六四的燭光，點亮結束專政嘅燭光，「我哋如果連六四嘅真相都不能夠守護住，我哋又點可以守護香港抗爭嘅真相，點樣守護住7.21、8.31 嘅真相。我哋要反抗，就從保護住六四嘅燭光開始」。

