支聯會案｜女警司稱因疫情拒批六四集會　認不知支聯會全名及歷史

支聯會涉煽動顛覆國家政權罪案今（4日）續，控方按李卓人的律師要求，傳召一名女警司作供，並就警方2020年向支聯會發出反對通知書作提問。該女警司稱，當年是以限聚令和疫情為由拒發，又指公共衞生是國家安全的一種。但她在辯方律師多番追問下，承認她不知「結束一黨專政」是支聯會的五大綱領之一，她不知支聯會的全名，支聯會的來由也不太清楚。



法官見狀即稱，女警司對這些背景是否知情，都不會對辯方案情有影響，著辯方適可而止，又重申，控方立場是2018年是國家修憲的分水嶺，以前可做不代表現在可以，有《國安法》後更加不可以。



辯方盤問女警司完畢，控方宣布完成舉證，案押後至3月9日就共謀者原則陳詞。



2020年的六四晚會，警方曾以疫情限聚令為由，發出反對通知書，但仍有人到維園聚集。（資料圖片）

2020年以疫情為由反對集會

控方今傳召警方行動部女警司周詠儀作供。周稱她1998年加入警隊，2020年6月就六四集會向支聯會發出反對通知書，理由為限聚令、新冠疫情、專家建議市民減少社交接觸，以及施加任何條件都無助維持公眾秩序和安全，保障他人權利和自由。她同意禁止集會與五大綱領，惟公共衛生安全是國安關注的一部份。

周同意支聯會從未因辦集會而被控

周稱，她知道支聯會在1995年至2019年申請集會均獲得不反對通知書，但不知道截至2019年，支聯會每年都租用維園辦六四集會。周稱決定前會考慮部份背景，但沒很深入了解，她亦同意支聯會30年來的集會都是和平理性，從沒被控。

周不知支聯會全名

代表李卓人的大律師沈士文問周對五大綱令的理解時，周指申請目的是：「為自由啦，真相，冇同呢五大綱領掛勾。」沈追問周是否知道「結束一黨專政」是綱領之一，周稱她不知，也背不出支聯會的全名。沈指，支聯會的全稱反映出其支持愛國和民主，不反中或共產黨領導，周一律答不知道。

周稱她不知六四起源

沈續問，支聯會所支持的運動是源於1989年發生的事，周答「知道嘅，89年有一個……」沈續問：「愛國民主運動起源於89年4月15日，共產黨已故總書記胡耀邦逝世引發的悼念？」周亦說不知道。

法官李運騰打斷盤問，並笑言無論周是否識答，其答案份量影響不大。沈指李卓人稍後作供提及支聯會的歷史，到時周的答案會有所幫助。

沈指六四起初是學生運動 周稱不知道

沈結指，89年有學生組織了一場運動，口號是「打倒官僚」和「打倒官倒」，後來運動的主題發展為民主自由。六四事件是轉捩點，當時《人民日報》在4月26日發表社論，將運動定性為「動亂」。周說不知道。

法官著辯方盤問適可而止

此時控方亦打斷沈的提問，指周已答不知道，李官亦稱，周答知道與否，都不會對辯方案情有影響，並叫辯方適可而止。沈再問周知否六四運動是在政府鎮壓下結束的，周說不知道，也不知道支聯會的五大綱領是源於八九民運發生的情況。

沈說出五大網領 周稱沒有意見

沈再就五大綱領指：「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任」是因為六四事件引起的要求，周說：「我冇意見。」沈續指「結束一黨專政、建設民主中國」是提出解決政策上的錯誤，法官指證人無法回答。

沈：支聯會口號是建立民主中國

周：畀唔到意見

沈其後播放控方依賴的數段六四集會影片，當中有提到：「希望中國早日成為民主文明富強的社會」、「只要六四尚未平反，民主中國仍未實現，中國人民就會起來抗爭

」等。沈指支聯會口號的主題是建立民主中國，周表示她：「畀唔到意見。」

官指2018年是分水嶺

法官黎婉姬指周不是專家證人，不會採納其意見。沈表明案情指，不論在中國修憲或國安法實施後，支聯會的五大綱領始終如一。法官李運騰指，控方立場是2018年修憲的分水嶺，並稱：「以前做得唔代表而家做得，國安法後更加唔做得，要明白呢點，唔好有誤會。」

沈稱結束一黨專政不等同推翻政權

沈最後指出，結束一黨專政，不等同推翻共產黨領導或政權機關、五大綱領是行駛香港受保障的基本的人權，周同樣說：「我冇意見。」沈完成盤問，鄒幸彤和支聯會兩方都表示沒盤問，案件押後至3月9日續審。

3名受審被告：支聯會(已解散)、李卓人（68歲）和鄒幸彤（40歲），被控煽動顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在港煽動他人組織、策劃、實施或參與，以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

案件編號：HCCC155/2022