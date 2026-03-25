支聯會案｜鄒幸彤稱叫人買花去晚會都是合法事　官指鄒捉錯用神

支聯會涉煽動顛覆國家政權案今（25日）續審。鄒幸彤向法庭呈遞29周年的六四晚會的影片，以反映晚會並非如控方所指煽動仇恨，又指晚會上有很多儀式，是用以表達情感。鄒又稱她在不同場合的發言，如呼籲人買花、去六四集會等，全部活動都合法，有記者提問，她亦只是有問就答，不是為了煽惑甚麼。法官認為鄒「捉錯用神」，指控方着眼支聯會趁機宣傳五大綱領。



鄒庭上播放2018年六四晚會影片

鄒要求在庭上播放2018年修憲後，支聯會舉辦的29周年六四晚會影片，控方一度表關注，法官回應稱：「可能正正呢一段好煽情好煽惑，最好點都要睇一陣。」片段包括燃點火炬、獻花、天安門母親發言、支聯會常委及受邀嘉賓致詞等環節。其中前中大教授陳健民、「左翼21」和「工學同行」成員的分享提及六四不是行禮如儀，是記憶與遺忘的抗爭。

鄒幸彤在庭上播放2018年六四晚會的影片，指大會一半都是悼念儀式。(資料圖片)

法官關注講者是否代表支聯會立場

法官關注，講者是否代表支聯會立場。鄒表示，想藉講者的發言反映晚會的效果，講者不會在事前向支聯會提供講稿，他們的立場不代表支聯會。影片演講部份以2倍速播放，獻花、唱紀念歌曲則以3倍速快播。

鄒稱抗議者立場亦不會被剪走

法官問鄒，支聯會將晚會影片放上網，是否代表晚會上的講者發言，支聯會都支持。鄒說不是，指曾有人上台抗議支聯會立場，支聯會也不會因為立場不同而剪走相關言論。

官關注大會宣言有何作用

鄒續說，六四不是屬於支聯會的，它是香港人的公共記憶，支聯會不會灌輸或強加自己立場。法官李運騰問，那麼大會宣言有何作用？鄒稱主辦方也會表達立場，但對支聯會而言，聽到更多不同聲音便象徵成功。

鄒指晚會流程無鼓吹支聯會主張

鄒又說，悼念幾乎佔了集會一半時間，故曾被批行禮如儀，惟鄒認為需表達情感，故不可廢除。天安門母親發言是重點，她們是直接受害者，她們的訴求是以悼念六四為基礎。晚會有參與者不會留到最後，大會宣言安排在較後環節，整個流程都無鼓吹支聯會的主張。

鄒稱她只呼籲人做合法事 官指鄒捉錯用神

鄒幸彤另就控方指控的10段影片作辯解，包括她在國際人權日呼籲人寄信給聯合國、支聯會回應年宵攤位臨時被取消、洗刷國殤之柱活動、街站等場合的發言。鄒稱，她發言的目的，都不是為煽動他人做非法行為，她只是呼籲人買花、去六四集會等，全部活動都合法，有記者提問，她亦只是有問就答，不是為了煽惑甚麼。法官認為鄒「捉錯用神」，指控方着眼支聯會趁機宣傳五大綱領。

3名受審被告：支聯會(已解散)、李卓人（68歲）和鄒幸彤（40歲），被控煽動顛覆國家政權罪，案發於2020年7月1日至2021年9月8日期間。

案件編號：HCCC155/2022

辯方案情

中段陳詞至表證成立

控方案情