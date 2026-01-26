支聯會案｜控方指被告以六四民主之名　作鼓吹顛覆國家政權的主張

已解散的支聯會被指煽動顛覆國家政權罪，涉違反《國安法》案件在西九龍法院續審。控方今（26日）讀出開案陳詞，強調本案非政治審訊，也不涉及審理民主、六四事件或對國家的批評的議題，國家的憲法是否如各被告所稱符合民主，根本與案無關，法庭無須處理。被告「以所謂民主、六四事件之名」，在《國安法》生效後繼續鼓吹及傳揚「結束一黨專政」主張。



3名受審被告：支聯會(已解散)、李卓人（68歲）和鄒幸彤（40歲），被控煽動顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在港煽動他人組織、策劃、實施或參與，以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

《國安法》實施前後，李卓人是支聯會主席。（黃寶瑩攝）

《國安法》實施前後，鄒幸彤是支聯會副主席。(資料圖片)

重點在其綱領是否構成煽動

控方指，本案的重點是支聯會五大綱領之一的「結束一黨專政」，其含意是否可以構成煽動他人，作出旨在顛覆國家政權的行為的「非法手段」，以及是否涉及：「推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關」的行為，構成「顛覆國家政權的行為」。

控方指憲法說明共產黨的領導

控方指，中國憲法明確訂明中國共產黨的領導為國家的憲制及根本制度的一部份，為國家的憲制及根本制度的一部份，這並非涉及任何政治因素，而是法律清楚確立的憲制。控方節錄2018年修憲後的部份憲法，包括第一條「中華人民共和國是工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家。社會主義制度是中華人民共和國的根本制度。中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵。禁止任何組織或者個人破壞社會主義制度。」

控方指，憲法明確訂明中國共產黨的領導，這亦適用於各類政權機關，包括中國政府、國家主席、人大及人大常委和中央軍委。

支聯會的一項綱領是憲法所不容

控方指支聯會綱領中的「結束一黨專政」，是針對共產黨，是要結束中國共產黨領導，此事不是憲法所容許，不存在任何合法手段結束中國共產黨的領導，而任何涉及結束中國共產黨領導的行為手段必然是違反憲法。而各被告鼓吹及傳揚「結束一黨專政」，意圖令被煽惑者採用違反憲法的手段，即「非法手段」組織、策劃、實施或者參與實施顛覆國家政權的行為，以達到結束中國共產黨領導的非法目標。

重點在被告煽動顛覆的目的和意圖

控方指，各被告的煽動行為以所謂民主或六四事件之名，並配合針對國家的負面內容，但本案非政治審訊，也不涉及審理民主、六四事件或對國家的批評的議題。各被告利用相關命題作出煽動行為，重點在於他們煽動顛覆的目的和意圖，和透過負面內容激起民眾對國家政權的厭惡、憎恨等情緒，加強煽動行為效果。控方亦強調，本案絕不涉及任何關於國家的憲法、歷史及政治制度優劣，國家的憲法是否如各被告所稱符合民主，根本與案無關，法庭無須處理。

案發時李卓人鄒幸彤是支聯會正副主席

控方又指，支聯會有其組織性。自成立以來，支聯會有逾200多個成員團體，每年選出約二十名常務委員負責日常會務，常務委員會下則設有常務秘書部、財務部、維權部、海外聯絡部等。而李卓人、何俊仁和鄒幸彤在《國安法》生效前後，擔任支聯會董事及常務委員，在《國安法》生效後，李為主席，何和鄒為副主席。

支聯會淨資產約1324萬

此外，支聯會定期舉辦各種活動，包括維園年宵攤位活動、清明節獻花活動、六四長跑、洗刷「國殤之柱」、六四晚會等，並在網上和透過刊物等發布資訊。於2019至2020年的財政年度，其資產淨值為約1324萬元，總收入和支出分別為203萬和186萬元。支聯會亦設立六四紀念館，並組織參觀和舉辧展覽，館內提供明信片、海報和宣傳單張等。

控方指支聯會多年來有舉辦多活動，包括維園的六四燭光晚會。（Getty Images）

回歸前後仍鼓吹該綱領

案情亦引述各被告和支聯會的發言，指他們鼓吹及傳揚「結束一黨專政」的非法顛覆目標。如香港於1997年7月1日回歸前後，支聯會在公開活動表述的立場，顯示即使香港成為國家憲制下的一部份，支聯會仍然堅持鼓吹及傳揚「結束一黨專政」。

庭上播1996及1997年六四集會片段

庭上播放支聯會1996年六四集會的片段，時任主席司徒華稱：「仲有391日，我哋呢一片土地就會回歸成為中國嘅一部份，曾經屠殺你哋嘅軍隊就會喺呢度耀武揚威…..我哋毫無恐懼，十分平靜，有嘅只係為釋放民運人士，平反八九民運，追究屠城責任，結束一黨專政，建設民主中國而堅持下去，戰鬥到底嘅決心。」

而在1997年的六四集會，李卓人稱：「our support for the 1989 Democratic Movement will become a part of the Chinese Democratic Movement as Hong Kong will face the same fate as China. 」（我們對1989民主運動的支持將化為中國民主運動的一部份，因為香港將會面臨與中國同樣的命運。）

聆訊繼續。

案件編號：HCCC155/2022