支聯會案｜李卓人稱無主張結束中共領導　官指其語境必然指共產黨

支聯會涉煽動顛覆國家政權案今（17日）續審，李卓人首日出庭作供，解釋支聯會的綱領。李強調，「結束一黨專政」並非指結束共產黨的領導地位，支聯會只是主張令中國走向民主。因為沒有專政，人民才享有基本權利和公民社會，最終是否由共產黨領導，應由人民決定。法官李運卻騰質疑，當時語境下，「一黨」必然是指共產黨。



李卓人自辯時提及八九六四對他的影響。（資料圖片）

港大畢業投身工運工作

支聯會前主席李卓人今出庭作供，解釋支聯會的綱領。李稱，他在1978年港大土木工程系畢業後放棄入行，投身工運和關心中國民運，因為他認為有責任對社會上最不幸的人有承擔。他先後加入觀塘職業健康中心和基督教工業委員會，參與勞資糾紛和立法倡議的工作。李後於1990年任職職工盟總幹事。

八九民運負責統籌義工

李稱，1989年八九民運之時他正值32歲，香港社會開始關注八九民運，包括香港學聯發起支援北京學生的運動，民主派亦響應呼籲遊行，新華社門口長期有人靜坐。李自言在1980年起參與不少集會示威，因此當時被安排擔任支援愛國民主運動的義工糾察長，統籌義工。

指香港人有中國根的思想

李憶述，當年北京學生在天安門廣場絕食，香港社會舉辦了民主大遊行，民主歌聲獻中華和集會聲援學運，社會希望學生平安。李指，那時香港人對97回歸有恐懼，也關心中國，有中國根的思想。同年5月，司徒華宣布支聯會成立。

指當時學生想社會改革

其後，李等4人代表支聯會帶着100萬元籌款，往北京支援學運。當時他探訪過的學生組織，他們的共識是留守天安門爭取民主目標，並要求撤回「426社論」，因為他們覺得被官方定性為動亂和反革命，便無法回頭。李稱，學運又名愛國民主運動，因為學生想社會改革，想擁有人權自由民主，想國家好。

簽悔過書及被收200萬捐款才准回港

李續談及六四撤離事件，當日身處工人帳幕的他被勸離開，工人指軍隊已經殺到，李最終返回飯店，聽住槍聲和天安門廣場關燈，擔心學生安危徹夜未眠。李在6月5日帶隊乘包機回港，惟李在機上被公安帶走扣留，簽署悔過書和沒收逾200萬元善款才准在6月8日回港。

回港才知港督和新華社有份提釋放他

李形容，六四對他而言是另一個洗禮，當目擊過載著死傷者的三輪車經過長安大街，到後來聽到關於屠城的證詞，令李自覺他更有責任將他們的見證告諸全世界。李提到，他回港後才知道港督府和新華社有份提出釋放他，因此他更覺得有責任發展中國和香港的民主運動：「因為我係畀人救番嚟嘅。」

支聯會是支持國內民運但不會告知要如何做

李續講及支聯會的定位，李表示支聯會定位很清楚，就是以支援角色支持國內的民運，例如在香港設立六四紀念館和國殤之柱，但不會告訴內地民運人士如何做。

李解釋他對結束一黨專政的意思

李解釋「結束一黨專政」意思時，指這與建設民主中國都是在傳承八九民運的訴求。要令國家走向民主，首先不容有專政，因為專政本來就與民主對立，專政下行政、立法和司法都集為一體，禁制人民發聲，爭取自由的人民會遭懲治，人民在專政下沒有自由，也沒有基本權利。李稱結束專政先要令人民享受這些權利，之後才會有公民社會。

強調非指結束共產黨的領導地位

李強調，「結束一黨專政」並非指結束共產黨的領導地位。支聯會主張人民是國家的主人翁，正如憲法第2條也列明權利歸於人民。在中國仍未有公民社會的情景下，談論由誰領導人民沒有意思。

官質疑語境下一黨必然是指共產黨

李強調，「結束一黨專政」只是中國走向民主的第一步，最後應否由共產黨領導，由內地人民決定。法官李運騰質疑，當時語境下一黨必然是指共產黨。李澄清：「我哋講緊唔應該專政，因為領唔領導唔係由我哋講，係由人民講。」李一度哽咽，愛國民主運動連平反六四和追究屠城責任也未做到：「有時我都覺得好對唔住啲天安門母親。」

3名受審被告：支聯會（已解散）、李卓人（68歲）和鄒幸彤（40歲），被控煽動顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在港煽動他人組織、策劃、實施或參與，以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

聆訊繼續。

案件編號：HCCC155/2022

中段陳詞至表證成立

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