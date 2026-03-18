支聯會案｜控方質疑李卓人明知綱領違法　李回應稱不識內地法律

支聯會涉煽動顛覆國家政權案今（18日）續審，李卓人接受控方盤問。控方質疑李知道支聯會的綱領，「結束一黨專政」在內地違法，李卻回應稱，不識內地法律。法官亦提問稱，如果李想人民有選擇執政黨的自由，但當下法律框架做不到，則必然屬違反憲法。李稱認為憲法應該要允許。法官續問，劉曉波先生在內地被判罪成，是否意味日後他人做類似的事，也有可能犯法？李重申不清楚內地法律。



控方指李卓人應知支聯會綱領在內地違法，李回應稱不懂內地法律。（資料圖片）

李盤問下同意他認為共產黨扼殺民主

主控黎嘉誼今開始盤問李卓人，圍繞李對共產黨執政的態度、憲法認知等議題。李認為共產黨扼殺民主，他同意有些時刻曾令他感受想走向民主，惟情況是：「時開時關。」李在盤問下，同意他和支聯會一直認為，共產黨透過掌權去打壓人民，在共產黨領導下，人民不能參與選舉。

黎續問，李是否一直對中共領導國家有極大敵意，李不同意。黎追問：「你至少有敵意？」李回答：「我心中冇敵意只有愛，基於對人民嘅愛，我希望佢改革，領導人民可以得到應有嘅權利同幸福。」

控方質疑李知支聯會綱領在內地違法

控方又問李是否知道，「結束一黨專政」綱領在內地是犯法。李稱他不清楚內地法律。法官追問，李會否預期內地人講「結束一黨專政」而不會犯法？李說他希望不會。控方續引述李指國安法是以言入罪「萬能Key」的言論，指李和支聯會一直相信，「結束一黨專政」的綱領在內地是違法，此時鄒幸彤反駁控方無法律基礎，李則稱不明白控方問題。黎釐清問題，指支聯會相信綱領有可能犯法。李回應：「但係香港係一國兩制啊嘛，我係唔需要知道內地法例。」

法官表示，如果李卓人想人民有選擇執政黨的自由，但當下的法律框架做不到，則必然要違反憲法。李澄清是要修憲。法官重申，李的理想不被當下憲法容許。李回應稱他認為憲法應該要允許。法官續問：「如果咁講你點解釋劉曉波先生被判有罪？」李回答稱，因為部份條文憲法沒落實。法官又問，劉被判罪成，是否意味日後他人做類似的事，也有可能犯法？李說不清楚內地法律。法官亦問支聯會是否對支援內地人士沒設上下限，只要關乎人權問題。李指支聯會會「逐單秤」。

李稱國安法後無討論工作會否受影響

控方續問及支聯會是否相信若2003年「23條」訂立後綱領可能犯法。李說，他在審議階段時，曾問過時任保安局局長葉劉淑儀，獲回覆要視乎有無涉及武力和非法手段，葉認為嗌下口號不屬於非法手段。李稱在《港區國安法》生效後，支聯會內部沒討論工作會否受影響，而支聯會會繼續堅持五大綱領，李堅信支聯會所做的事沒違反國安法。

同意憲法下國家政權由共產黨領導

李回答對憲法認知時指，他同意現行憲法規定國家政權機關、人大等均由共產黨領導，但李認為即使沒共產黨領導，中央政權機關都是以全國人大作為基礎運作，因此「憲法角度睇唔一定要共產黨主導都可以運作」

李否認煽動他人對共產黨有敵意

控方最後指出，李和支聯會透過鼓吹「結束一黨專政」的綱領煽動他人，希望更多人對共產黨懷有敵意、希望他人將綱領付諸實行、意圖令其他人用違反憲法的非法手段推翻和破壞國家的根本制度、煽動他人伺機而動或漸進式地破壞根本制度或推翻中央政權機關。李一概否認。

3名受審被告：支聯會(已解散)、李卓人（68歲）和鄒幸彤（40歲），被控煽動顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在港煽動他人組織、策劃、實施或參與，以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

聆訊繼續。

案件編號：HCCC155/2022

辯方案情

中段陳詞至表證成立

控方案情