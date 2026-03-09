支聯會案｜辯方指2段言論無提煽動元素　官裁定本案只涉7項言論

支聯會涉煽動顛覆國家政權罪案今（9日）續，今聽取控辯雙方就共謀者原則爭議的陳詞，涉及9段李卓人和已認罪的何俊仁的言論。法官李運騰關注，有2段訪問中李和何都沒有提及「結束一黨專政」的主張。控方則指，何提及「志同道合的朋友」，可以推論出何鼓吹「結束一黨專政」的主張，另指支聯會一貫做法是藉着任何時事議題，「兜個彎返去批評中國共產黨」。法庭考慮後，裁定其中7項言論可以指證同案被告。



被告李卓人。（黃寶瑩攝）

終院法官裁定律政司上訴得直，並恢復鄒幸彤(圖)的定罪。(資料圖片)

何俊仁早前已認罪。（黃偉民攝）

法庭今聽取控辯雙方就共謀者原則適用性的陳詞，法官李運騰指，控辯同意控方有責任提供合理證據有串謀存在，相關言行的目的是為了促進串謀，以及共謀者原則適用於共同犯罪。

控方擬用李及何的9段言論

控方擬引用9段李卓人和何俊仁的言論，李官就其中2項言論提出觀察，涉及何俊仁在2020年七一遊行中接受的訪問，以及李卓人在2021年3月2日在西九龍法院外受訪的言論。李官問控方，二人的發言與支聯會和「結束一黨專政」的主張有何關係，如何促進串謀。

李官指何的一段言論只是反對國安法

李官指，何在七一遊行訪問中並非以支聯會主席身份發言，亦沒提及「結束一黨專政」的主張，訪問只是談及反對《國安法》。 主控黎嘉誼同意法庭觀察，但指何提到「志同道合的朋友」和「被打壓」，可以推論與支聯會的「結束一黨專政」的主張有關。

控方指李卓人兜個彎去批評中共

就李卓人的訪問，黎同意李沒回應記者問他怕不怕支聯會被取締，但指李很明顯針對中國共產黨來批評或作負面評論，舉例李提到不知愛國者標準由誰定下，便是對愛國者治港的負面評論，黎又指支聯會一貫的做法是藉着任何時事議題「兜個彎返去批評中國共產黨」。

辯方指部份發言李卓人非以支聯會主席身份

代表李卓人的大律師沈士文陳詞指，相關言行無關結束一黨專政的主張，法庭不應採納。鄒幸彤就李卓人2020年7月1日出席美國議會聽證會的言論陳詞指，李並非以支聯會主席身份出席，該會議的主題是《國安法》，李解釋其支聯會的工作不等同他以支聯會身份行事，不等同他推動串謀。

法官只接納其中7項言行能引共謀者原則

法官休庭考慮後，准許控方就其中7項言行引用共謀者原則，除了何俊仁在2020年七一遊行中接受的訪問，以及李卓人在2021年3月2日在西九龍法院外受訪的言論，法庭會在適當時候頒布書面判詞。

辯方另爭議中國憲法是否能應用於本案

沈士文下午開始中段陳詞，爭議中國憲法能否應用在本案。沈指，香港實施一國兩制，根據《基本法》第18條，除了列入《基本法》附件三的全國性法律外，其他全國性法律不在香港特別行政區實施。沈續指，另一例外情況是相關本港法例提到憲法條款。

沈指香港法官沒有詮釋中國憲法的能力

沈指出，中國憲法不包含於附件三，此外就本案《國安法》22條中提到的「破壞憲法確立的根本制度」，沈認為香港法官沒接受過大陸法教育，沒有詮釋中國憲法的能力，同時大律師亦是接受普通科訓練，沒能力協助法庭運用全國性法律。

中國憲法不是香港法律的部份

沈重申，基於香港的歷史背景和一國兩制，中國憲法不是香港法律一部分。法庭就《國安法》22條有關憲法部份作裁斷時，只能從憲法的字面意思去理解。就控方指沒有合法途徑去改變一黨領導，沈就反駁說法有誤，因為憲法提到人大代表或人大常委可提案修憲，如果法庭裁定有合法方法可達結束一黨領導的結果，控方的檢控基檢便失敗。

指控方無傳召中國憲法專家

沈續指，控方案情已完結，大部分陳詞都涉及解釋憲法意思，但沒有傳召中國憲法專家證人，沈邀法庭只憑字面意思作裁斷，「憲法睇唔到個意思就唔好接受」。

認為控方指控非控罪元素

因為控方找不到支聯會呼籲別人要如何行動去結束一黨領導，因此指控支聯會煽動他人用非法手段去結束共產黨領導，沈形容律政司有「天才」想到沒有合法手段達到去結束共產黨領導的結果，之後再指支聯會沒叫人用修憲此合法方法。沈認為此並非控罪元素。

李官要求控方澄清所依賴的檢控基礙，是指即使修憲也不能結束一黨專政，還是指支聯會沒主張他人用合法手段如修憲去達成。控方指兩個都是基礙。

控方認為憲法序言已夠清晰

李官另指，憲法表面看來是有修憲機制，沒有「畫公仔畫出腸」不可修改憲法第1條（涉及根本制度），李官笑言2018年的修憲正是修改第1條。李官又稱，他不是受大陸法訓練，未必有能力判斷控方的陳詞是否正確，「可能要有專家意見都未定，就算控方講嘅嘢係啱，我哋要講證據。」控方重申，憲法序言已夠清晰。

李官指示控方引用案例說明憲法，並指若法庭不接納字面意思，控方或須依賴其他報告說明。

案件編號：HCCC155/2022