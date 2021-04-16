8.18集結案丨李卓人入獄1年　六四曾赴北京遭軟禁　將首缺席集會

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-16 19:27

壹傳媒創辦人黎智英、民主黨創黨主席李柱銘、李卓人等多名資深民主派早前先後因參與前年8月兩場未經批准集會被定罪，全部10人今日被判刑，其中李卓人入獄1年。 現為支聯會主席、職工盟秘書長的李卓人，工運領袖身份一直深入民心，至今曾因四次抗爭行動被拘捕和起訴，但今次案件卻是他首次被判入獄。李卓人1995年起擔任立法局議員，回歸後亦曾任8年立法會議員。 他在2019年第二度接任支聯會主席，早前曾表示即使自己身在獄中，今年六四晚會仍會如常舉行。

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1989年民運曾被軟禁4日及簽悔過書

李卓人1957年於上海出生，1978年畢業於香港大學土木工程系後，加入聯合醫院旗下觀塘職業健康中心，宣傳職業健康安全資訊。及至1980年轉投基督教工業委員會，開始處理勞資糾紛、策劃大型工潮。他最為人熟悉的一件事，可說是在1989年民運期間，帶着香港市民捐贈的190萬元到北京支援學生，6月5日在港府回程包機上被公安帶走，被軟禁4日。李卓人及後簽署悔過書承諾日後「不再在北京搞活動」後重獲自由，而捐款卻遭內地全數沒收。

李卓人1990年參與成立職工盟，並於1995年立法局補選中首次當選立法局議員，半年後的最後一屆立法局選舉，改為參選「新九組」（1995年設立的9個新功能界別）製造界功能界別，並成功當選。

1997年香港主權移交時，李卓人跟隨民主派拒絕加入臨時立法會而「落車」。但在一年後的1998年香港立法會選舉，李卓人重新出戰地區直選中的新界西選區，最終成功重返立法會。

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2016年立法會敗選結束21年議會生涯

2011年1月2日原支聯會主席司徒華去世後，李卓人接任支聯會主席，同年12月18日，他與退出公民黨的張超雄、公民起動何秀蘭和民協張國柱成立工黨，並且出任創黨主席。2016年立法會選舉，李卓人以工黨名義尋求連任新界西議員，最終只排第10僅僅落敗，結束21年的立法會生涯，他在敗選後一度落淚，對於僅以5,000票差距敗給何君堯感到不值，承認自己做得不夠好。

李卓人早前在清明節亦有參與支聯會的獻花活動，展示「六四烈士紀念碑」並向六四事件死難者獻花。他當時指，今年六四將以「為自由 共命運 同抗爭」為口號，支聯會堅持在維園舉行集會，已向警方申請並呼籲市民參與。在「818流水式集會案」最終被判入獄的李卓人卻未能連續第32次出席六四晚會，但他強調「即使身在獄中，仍會在心中紀念」。