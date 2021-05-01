湯家驊牽頭學苑第四屆政治領袖課程招生　講師陣容星光熠熠

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-01 18:23

由民主思路成立「香港政治及行政學苑」，每年均與香港大學專業進修學院（HKU SPACE）合作，推出「資深行政人員文憑（政治領袖）課程」，今年9月將踏入第四屆。 新一年的課程將現正招生，根據網站，為期共10個月的課程將分為四大單元，講師陣容星光熠熠，除了有民主思路召集人湯家驊外，還有立法會前主席曾鈺成、基本法委員會副主任梁愛詩、行政會議成員林正財、中原集團主席施永青等。

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根據課程介紹，歷屆報讀課程的學生背景，包括：企業管理層及公關、金融及法律專業人士、教師、醫護及公共服務專業人士、傳媒、區議員及公務員等。課程四大單元分別為：香港的管治及政治、香港的經濟及社會、公共事務參與及競選技巧及政策專案作業。

課程介紹列明，修讀學生必須於畢業前就有興趣的政治政策議題進行年終研究計劃，並直接向相關持份者進行交流和遊說，推動香港政治政策發展。

湯家驊早前亦曾帶同民主思路理事會與香港政治及行政學苑資深行政人員文憑《政治領袖》第三屆學生參觀科學園，與香港科技園公司行政總裁黃克強交流意見。

湯家驊在去年課程開課時曾表示，報讀的學員具高學歷，包括大律師、律師、醫生等，他不預期所有學員未來都會從政，但希望他們在完成課程後，可於自己的領域發揮領袖精神。他又介紹，課程理論與實踐兼備，更加入傳媒關係和選舉工程等元素，能夠讓學員知道如何應付傳媒，同時亦設有內地和海外考察團，學員有機會直接與當地政府和學者交流，以增加對政治局勢的了解。