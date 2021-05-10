鄭松泰「接手」王百羽區務被斥博連任　反駁：小人之心度君子之腹

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-10 14:29

因去年參加民主派35+初選案被還押的元朗天恒選區議員王百羽已辭去區議員一職，任期至上周二（4日）結束。熱血公民立法會議員鄭松泰在facebook轉載此訊息，指當區居民有需要可找鄰區的該黨區議員王頴思協助。離島區議員梁國豪轉載該帖文，批評鄭松泰「人品低劣」，其目的是為了繼續參選成為議員，「尋找仍然可以十萬人工一個月既（的）可能性」。 鄭松泰在facebook截圖轉載該帖文，撰文反駁指自己仍是該地區立法會議員，有責任及道義照顧當區居民，反問「唔通乜都唔做？」他又指不會自言高尚，但認為批評者是以小心之心度君子之腹，才會把尋常事看成選舉利益，質疑該人「2019年白過」，暗指他經過反修例事件仍無長進。

嘲批評者2019年白過、精神錯亂

鄭松泰指：「我不計前嫌為鄰區街坊服務，而且當下本人仍是新界西立法會議員，有責任、有道義照顧當區居民，唔通乜都唔做？」他又質疑批評者「2019年白過」，更指2021年選舉「改制了」，故對政治前景不明白、精神錯亂的話，歡迎互相交流。

鄭及後在文章留言放上另一截圖，圖中為屯門區議會副主席、與王百羽份屬友好的黃丹晴轉載鄭的帖文，附上帶反諷意思的「多X謝」粗言語句，即表示不會感謝鄭的安排。

鄭松泰向來與其他民主派關係不佳，不時發表惹火言論，與泛民、本土派都不乏口舌之爭。去年11月，他慶祝生日時上載一張購自被視為「藍店」的美心西餅蛋糕照片，因而遭網民狙擊。他當時一於少理，更留言大讚蛋糕好味，更指：「我親身證實一次，點解黃絲大部分時間咁不可理喻。」鄭松泰的議員助理、「四眼哥哥」鄭錦滿亦為「泰博」護航：「係呀，個蛋糕係我揀嘅~~~。」