政府修例打擊起底　曾國衞否認保護權貴　私隱專員有調查及檢控權

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-05-17 19:41

立法會政制事務委員會今日（17日）開會，討論政制及內地事務局擬修訂《私隱條例》，加入針對「起底」行為的罪行，並讓個人資料私隱專員賦予法定調查權、檢控權，與及作「糾正命令」要求移除起底資料的權力。 會上有多名議員就條例的罰則提出不同意見，民建聯葛珮帆認為，起底罪的犯罪構成門檻過高，認為修例最重要是能夠入罪。熱血公民鄭松泰認為條例與刑事恐嚇部分元素重疊，又質疑罰則最高監禁5年過重，問新聞報道在新例通過後會否有機會違法。政制及內地事務局局長曾國衞回應指，認為刑事恐嚇與起底法例無從比較；又指新聞活動合符公眾利益有免責條款。 會上多名議員亦關注當局如何要求海外平台移除起底資料，個人資料私隱專員鍾麗玲回應指，即時通訊軟件一般有遵守當地法例的條款；而海外平台如果無法聯絡，則需要當地服務供應商協作。

曾國衞介紹條文時指，修例建議對私隱條例作出修訂，加入三方面元素，分別是針對起底行為的修訂、賦予專員刑事調查及檢控的權力，與及賦予專員法定權力糾正涉起底的內容。修例建議，任何人在未經當事人同意下披露資料後、導致當事人或其家人受滋擾或蒙受心理傷害等後果，才算入罪，而私隱專員經修例後更可向法庭申請手令，搜查處所，並有可循簡易治罪方式，就違反私隱條例第64條的罪項自行檢控，而較嚴重、循公訴程序的檢控工作，則繼續交由律政司處理。

熱血公民鄭松泰指，不時有傳媒或網民揭發官員囤地劏房、國籍等問題，以至立法會議員離岸戶口等事件，認為修例令條例變成保護權貴。曾國衞不認同說法，批評是子虛烏有，強調修例目的是遏止歪風，任何人違法都一律會受到檢控。

民建聯黃定光笑言，「立法會留下鄭松泰這種議員也好，反面教材」，批評鄭的愚弄大眾，指修例包括動機、意圖及行為後果才構成犯罪。經民聯林健鋒表示對鄭的「權貴」言論絕不同意，指不少官員、市民的家人資料都被送到網上。他質疑鄭松泰包庇「搞事份子」，指反修例期間有人惡意攻擊執法者，認為修例可取，「雖然遲啲，但遲做好過唔做。」

鄭松泰質疑新聞揭露資料是否犯法 政制局：現有新聞保障適用

鄭松泰後來引用一份報章今日的頭版報道，指律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶的公司承包服務的事件，指如果沒有該報道，事件無人得知，問該報道揭露有關個人資料會否犯法。

曾國衞回應指，新聞活動合符公眾利益有免責條款；鄭松泰再反駁，指這些要到法庭爭拗才能反映，認為條例模糊。

多名議員關注如何令海外平台移除起底資料

工聯會陸頌雄指，2019年期間不少「建設力量」慘遭起底，「個人資料呀、住址呀、聯絡方法呀、家人呀，差唔多（祖宗）十八代嘅資料都攞埋出來。」他指對自己心理構成很大影響，亦有不少同事受害，故立法方向一定沒有錯。陸頌雄關注，以前沒有與私隱專員公署合作移除起底資料的平台有何原因，與及當平台是海外註冊時會如何處理。

曾國衞回應指，即使是海外營運網站，如果管理安排在香港，都可以要求作出移除。個人資料私隱專員鍾麗玲回應指，過去案件有三成起底資料未能移除，當中包括需時移除、重新出現的連結、沒有回應的平台等，需要相關海外平台協助移除。

民建聯張國鈞提到有一個海外的即時通訊軟件，明言經常轉換地址，而該軟件上有不少涉及起底的資訊流傳。鍾麗玲回應指，修例過後，不遵從要求就會是犯法，而有關軟件一般都會有需要遵守本地法律的要求，故相信軟件會比較配合。

葛珮帆：從政者警務人員心理質素好 難證心理傷害

民建聯葛珮帆指，認為現時條例的定罪門檻太高，因為在犯罪意圖以外，還加上意圖騷擾、恐嚇、威脅，與及要令當事人蒙受心理傷害才算違法，認為需要證明心理傷害是門檻太高、沒必要，「我們從政或者警務人員，可能心理質素本身比較好，面對威嚇可能處理得比較好，因為受過訓練，或者身經百戰，要證明受到心理傷害可能很艱難。」她提到，還有家人要證明有心理傷害，擔心會造成第二、第三次傷害，要求當局不增加那麼多條件，認為證明犯罪意圖足矣。

曾國衞回應指，他們有與律政司及私隱專員公署研究做法，認同「起底」情況嚴重，故處罰方面最高刑罰有罰款一百萬元及監禁五年，但如此的重罰如沒有適當的意圖及實質效果元素，或者不合比例，又會令打擊面較大，有機會對公眾造成一定情況。葛珮帆憂慮門檻過高會導致無法定罪，認為政府的思維「本末倒置」，認為最重要能夠入罪，寧願條例減輕刑罰。

有議員要求當局對屢犯網頁「封網」 公署：糾正命令可作要求

工聯會麥美娟認為，最重要是盡快移除公眾接觸到相關資料，憂慮賦權專員不足，「移除後又借屍還魂」，問局方是否應讓專員有權就屢犯的網站申請「封網」。

曾國衞聽後表示，如果起底情況嚴重，對當事人造成修害時，私隱專員可發糾正通知，要求營運商或當事人移除。他又指，糾正通知可就內容作出刪除的安排。鍾麗玲補充指，糾正通知可針對網站內容，如整個網站都是私隱內容，可要求將整個網站移除；她補充指，只要專員認為有違法問題，已可即時發出糾正通知，比新加坡需要通過防止騷擾法庭處理的程序，要花上4星期時間更為理想。