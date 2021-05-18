延長產假｜政府設44人部門處理產假津貼　議員斥架床疊屋

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-05-18 19:54

延長法定產假至14周的措施去年底生效，僱主可向政府申領四周法定產假薪酬。立法會人力事務委員會今（18日）召開會議，討論實施發還產假薪酬計劃。 會上多名議員批評政府發放產假薪酬的部門架床疊屋，聘請過多人手處理。政府官員回應指，計劃涉及約5億元公帑，須審慎處理，亦需要人手處理付款及招標工作等。

政府建議開設一個首席勞工事務主任編外職位，領導及規劃發還產假薪酬科的工作，以及加強對職工會的規管。旅遊界姚思榮質疑發還產假薪酬科的架構臃腫，當局已將前線工作外判，但仍聘請44人，包括31個公務員職位及13名合約員工，審議每年約2萬7千宗申請，批評是架床疊屋。

民建聯鄭泳舜指出，目前發還產假薪酬科的人手過多，程序過於繁複，「可唔可以叫局長（羅致光）落返地啲」。他續指，認同需要處理職工會的問題，尤其是觸犯職工會條例及《港區國安法》的工會，但關注是否需要開設新職位全職處理。工聯會麥美娟則問到新開設的職位如何規管職工會，確保職工會遵守職工會條例及《港區國安法》。

何啟明：要人手審視新措施運作 將檢討提升效益

勞工及福利局副局長何啟明強調，目前部門架構並非架床疊屋，而是需要人手審視新措施運作，精準發放產假津貼，但當局會檢討如何提升效益。他說，過往涉及職工會的工作量不多，可由其他同事兼任，現時相關工作增多，需要增加人手處理，兼顧市民的結社自由和香港安定繁榮。

勞工處處長孫玉菡表示，發還產假薪酬每年涉及約5億元，需要審慎處理，即使已聘請代辦機構處理前線工作，仍需要公務員制訂具體指引、處理涉及付款的事務以及招標工作等。他指，開設職位為了加強職工會登記的工作，包括審視工會工作是否符合會章，加上過去新登記工會數目相當多，有需要加強宣傳，讓新工會了解法律要求。

金融界陳振英關注有多少人透過網上平台「發還易」申請發還產假薪酬。孫玉菡指，4月有177宗申請，當中75%通過「發還易」申請，認為「發還易」能夠方便僱主，屬成功做法。