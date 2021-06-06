鄭若驊：努力在醫療糾紛、僱員補償索償爭議推廣「調解為先」

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-06-06 12:29

律政司一直大力推動本港調解服務，律政司司長鄭若驊今日（6日）在網誌指，律政司自2009年起推動「調解為先」承諾活動，至今世界各地已有逾700人簽署「調解為先」承諾書，又提到上月底舉辦「調解為先 立足未來」網上研討會，專注討論調解能在家族辦公室及私人財富的糾紛、醫療糾紛及在僱員補償索償爭議中發揮關鍵作用。 鄭若驊指，採用調解處理糾紛，可為雙方維持良好關係，有利創造解決方案，帶來雙贏局面，並在分歧變得不可挽回前盡早達成和解，以防最終需要在法庭訴訟或以仲裁解決。

律政司司長鄭若驊發表網誌，提到調解在三個範疇都能成為處理糾紛的方法，當中以處理私人財富和資產管理的方面，是相對較新的服務領域中使用調解。（資料圖片）

指家族財產現紛爭 調解處理較明智

鄭若驊以《「調解為先」創光輝前景》為題撰寫網誌，提到研討會第一個環節，探討私人財富和資產管理方面的較新服務領域。她指，家族辦公室和財富管理服務在香港大幅增加，通常都用作管理家族財產，一旦家族成員、受託人或受益人之間出現糾紛，通過調解以和諧及保密的方式處理較為明智，因為每位家族成員可坦誠說出最根本的問題和關注，令不同年代的成員都能尊重彼此的想法和需要，達成共識，和平地解決家族糾紛。

醫護人員可利用調解技巧增進理解和溝通

醫療方面，鄭若驊指，調解技巧特別適用於臨床醫療服務，因醫護人員與病人及其家屬，在醫療期間會有不同感受和情緒變化，容易在溝通上產生磨擦或誤解，而醫護人員可以利用調解技巧增進雙方的理解和溝通，糾紛也可透過第三方調解避免訴訟。

鄭若驊指，在2017年生效的《道歉條例》為醫護人員提供了空間，向患者表達同情或歉意，而無需擔心構成承認法律責任，有助防止事態惡化。

她又指，在涉及工傷的糾紛中，調解可保持良好勞資關係，同時節省時間和訴訟成本，法律援助署亦支持在法援案件中使用調解，政府亦將努力在這範疇繼續推廣「調解為先」。