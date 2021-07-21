TVB已購入北京冬奧播映權　徐英偉：無意買世界盃轉播權

東京奧運將於本周五（23日）開幕，民建聯立法會議員鄭泳舜今日（21日）於立法會提出口頭質詢，要求政府交代會否在奧運期間或其後舉辦社區參與活動，例如邀請國家代表隊訪港，以及會否購入明年北京冬季奧運和世界盃決賽周賽事的電視轉播權等。

民政事務局局長徐英偉表示，將於奧運期間舉辦社區參與活動，包括於18區體育館直播開幕禮及賽事，而視乎疫情發展，暫時未有安排國家代表隊訪港。

對於北京冬奧及世界盃決賽周電視轉播權，徐英偉說，過往有關轉播權也是由廣播機構按商業考慮自行競投，政府今次購入奧運轉播權是考慮到新冠疫情對本港的影響，以及各電視台已停止洽購轉播權，屬一次性措施，政府無意改變現行政策。據他了解香港電視廣播公司已購入北京冬奧的本港電視播映權。



馬逢國嘆體育產業經濟價值增長不理想

民建聯蔣麗芸關注當局會否向市民提供免費體育電視頻道。徐英偉稱，港府購入奧運轉播權，除了要求本港電視台播放特定時數以及有本地運動員出賽的賽事外，還要求電視台製作推動本港體育發展的節目，為期12個月。

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示，本港體育產業的經濟價值在過去3年只增長了0.1%，情況不理想，希望政府將產業化加入體育政策，相信能對退役運動員以及整個行業發揮積極作用。徐英偉回應指，體育產業經濟價值有增長，反映本港有潛力發展體育產業，港府過去大力投放資源發展本港體育，例如向體育學院撥款超過7億元，供體院提升設備。

建制派「班長」廖長江指，近月本港疫情放緩，據悉渣打馬拉松有機會在10月復辦，問到當局有否與食衞局商討，訂立防疫準則，並考慮與疫情穩定的地區，以「體育氣泡」模式舉行賽事。

徐英偉表示，今年初舉辦的場地單車賽以「體育氣泡」方式進行，局方已就下半年大型體育賽事與食衞局商討防疫要求，如有涉大量市民參與的賽事，不排除要求參賽者接種新冠疫苗，降低傳染風險。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）