延任議會｜開會時數少4成、通過法案破紀錄　泛民總辭點人數跌8成

第六屆立法會延任一年，民主派去年11月破天荒總辭後，原本有70席的立法會，只剩下43名議員。《香港01》統計延任議會數字，除發現留任議員在大會出席率有提升，亦計算了2020—2021年度議會（截至今年7月）與第六屆立法會頭4年的開會時數、次數、法案通過數目等差別，反映議會實際運作有何改變。

數據顯示，泛民總辭後，立法會會議每次開會平均時數為6.22小時，比頭4年立法會平均花11小時，大跌四成三，但議會審議效率反而「提速」，由去年12月至今獲通過法案數目不跌反升，達23項，法案審議通過時間比以往更短。

至於泛民慣用的拉布手段點算法定人數，由頭4年平均每年116.8次，急跌至19次；每次點人數的耗時由以往平均花約9至10分鐘，大減至只需4分鐘。

撥款方面，財委會過去一年批准了94項財務建議，涉總承擔額2372億元，其中只有2項在泛民總辭之前獲批。財會主席陳健波指，議會延任下財會運作更加暢順，其中一個原因是無泛民議員透過發問「拖時間」。

延任立法會系列之二



民主派去年總辭後，每次大會開會時間大減四成三。（統計數字由立法會提供）

「響鐘」次數、時間大減 泛民總辭後無人被逐



過去每遇爭議法案或審議《財政預算案》，民主派慣以「拉布」拖慢會議進度，其中一招是點算法定人數，藉每次15分鐘點算時間拖延，甚至觸發流會，建制派很多時只能在議會內「坐定定」，確保夠人。

隨着民主派辭職，立法會大會「響鐘」次數大減，由前4年平均每年116.8次，急跌至過去一年只有19次，大減八成四；若計及本立法年度泛民仍在任的首8場大會，已點算了83次人數，合計全年暫時有102次點人數。若從時間計算，每次點人數後等待足夠議會返回會議廳的耗時，亦由以往平均需要約9至10分鐘，大減至只需4分鐘，可見留任議員比以往更快返回會議廳。

至於議員因行為不檢等原因被命令退席次數，整個第六屆立法會大會的會議共有98次；泛民總辭後，已再無議員被逐出會議應，相信主席梁君彥樂得清閒。

▼民主派議員過去被逐情況▼



至於開會時間，根據立法會提供的數字，泛民總辭後的30場大會，平均開會時數為6.22小時，比前4年立法會平均花11小時開會，大減四成三。若計及延任議會仍有泛民的首8次會議，大會召開時間共花了76.5小時，平均每次開會花9.56小時，與過去的會議時數相對接近。

特首林鄭月娥早前在答問會大讚議會近月運作暢順，料本年度立法會最終有機會通過多達45項法案。（資料圖片／鄭子峰攝）

開會時間減 法案通過數目勢創新高

特首林鄭月娥早前在答問會上，大讚立法會近月運作暢順，料本年度立法會最終有機會通過多達45項法案。目前，2020至2021年的延任會期目前已經通過了28項法案，包括《2021 年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》、將法定假期與勞工假期「睇齊」的《2021 年僱傭（修訂）條例草案》等。翻查前4個立法年度通過的法案數目，分別為2019-20年度的23項、2018-19年度的17項、2017-18年度的28項，以及2016-17年度的13項。

換言之，延任議會由去年10月至今年7月，與過去立法年度同時期比較下，審議效率已與通過法案最多的2017-18年度看齊。值得注意的是，2017-18年度開會總時數約520小時，延任議會僅約263小時，顯示本年度的法案「審議效率」，明顯已遠超前4年立法會。

延任議會的立法年度仍未結束，將於8月復會，若立法會順利在10月休會前通過仍在審議的10多項草案及當局擬提交的5項法案，屆時法案通過數目將如林鄭所言多達45項，勢必打破近20年紀錄。

立法會財委會在2020-2021年度批准94項財務建議，涉總承擔額2,372億元。（資料圖片）

財委會本年度撥款94項 泛民在任只有2項通過

立法會其中一個最重要的職能，是由財務委員會審批政府撥款，根據統計，延任議會獲批項目有94項，涉及金額2,372億元，直逼2017-2018年度批准98項建議、涉及金額2,514億元。

2017-2018年度是林鄭月娥政府「開局之年」，時任民主黨議員胡志偉曾言暫對林鄭「疑中留情」，「專業議政」等溫和派與林鄭關係不錯，林鄭在醫療、社福、教育等方面有「大手筆」新開支。

細看延任議會通過的撥款項目，則發現本年度當泛民仍在任時，財委會只是通過了2項財務建議，通過時亦沒有泛民議員在席投票，其時正因總辭杯葛開會。該兩個項目都是政府開設職位的申請，包括財政司司長辦公室開設有關制定和跟進《財政預算案》的常額職位。

財委會主席陳健波認同延任議會下財委會運作更暢順。（資料圖片／張浩維攝）

陳健波：項目上財委毋須重覆討論更省時

財委會主席陳健波接受查詢時表示，認同延任議會下財委會運作更加暢順，指以前不少經財委會轄下的工務小組或人事編制委員會討論的項目，提交至財委會時，又要再討論一次，「最高峰時8成工務（項目）要再傾」，而去年財委會更花了200多小時開會，接近以往的兩倍，反之今年開會時數少了很多。

陳健波認為，會議變得暢順是因為發言議員本身減少了，而且沒有泛民議員透過發問拖延時間，留任的議員「有確切問題才會發問」。他舉例指，上一年度財委會審議公務員加薪撥款時，因為泛民不滿警隊獲加薪而討論了20多小時，但以往公務員加薪撥款只需10多分鐘即可通過，現時沒有泛民之下，財委會連會議時間都可縮短。