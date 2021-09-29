「香港新方向」倡3000億收購荒廢農地建屋　稱難答會否參選立法會

新一份《施政報告》下周三發表，香港新方向今（29日）舉行記者會，向政府提出一系列土地政策倡議，其中建議政府動用約3,000億元財政儲備，購買或回收新界約2,600公頃荒廢農地用作公共土地儲備，以解決長遠的居住問題，預計可提供100萬個住宅或青年社區單位。

香港新方向為新成立組織，首度公開與傳媒會面。「香港新方向」創始人、總召集人劉暢表示，組織大約有逾百名成員，有土生土長的本地人，亦有內地人士，「上至70歲，下至00後」，他強調組織目標是建設更美好的香港。

被問到組織會否派員參選，劉暢稱，他們的目標是建設美好的香港，會考慮任何可達至這個目標的方法，「呢一刻答唔到會唔會參選。」



青年學者黃裕舜（左一）、香港新方向創始人、法律專業召集人王宇（左二）、香港新方向創始人、總召集人劉暢（右二）、香港新方向執委、青年召集人陳璟隆（右一）。

香港新方向就土地政策提出四大倡議，其中建議購買或回收新界約2,600公頃農地用作公共土地儲備，他們提出將2,000公頃土地用作發展住宅用地，預計可提供90萬個單位，當中七成應用作發展公營房屋。至於餘下600公頃的土地，則可作新型產業用地，預計可提供12萬個青年社區單位，並提供48萬至60萬個就業機會。

建議分割公營和私人市場 告別「分散式」發展

此外，香港新方向創始人、法律專業召集人王宇認為，應徹底分割公營和私人市場，增大公營供應，支持私人市場穩定蓬勃發展。另組織建議應成立跨部門新界土地拓展專組，加快開發速度和效率。

香港新方向執委、青年召集人陳璟隆稱，土地開發的過程不應再採用「分散式」發展，認為要探索「打包式」開發，簡化大面積土地的規劃流程，減少因小區發展而重複進行的規劃、諮詢、審批程序。他建議採用實行「邊收地，邊規劃，邊發展」的做法，先建立總綱藍圖，在土地有大致定位時即進入收地程序，以縮短流程。

王宇表示，明白徵收農地的困難重重，但認為若確信這是正確的方向，不可能因為困難而不去嘗試。他強調，希望做到「每個家庭屋企有客廳、飯廳，有尊嚴地喺香港呢片土地上生活。」

被問到會否與民主派人士合作，劉暢稱，他們願意聆聽任何意見，只要對香港好，他們都會聆聽和交流。（羅家晴攝）

稱勿標籲化組織 「我地嘅光譜就係為香港好」

作為一個新興組織，會上多次被問到組織的定位和政治取態，陳璟隆稱，組織實行「三個維度、一個基本」的原則，他指「香港係我哋大家所有人嘅香港，中國嘅香港，或者世界嘅香港，任何一個政策都要係三個維度上分析」，從而達至「一國兩制」及更好的香港。

至於「一個基本」，陳璟隆認為即是「以民為本」，「無論你喺建制派定民主派，或者任何一個政治團體，如果視所有異見者為敵人，只迎合自己支持者，咁就一定唔係以民為本。」

劉暢又指，希望大家不要標籤化，「我唔care自己咩光譜，我地嘅光譜就係為香港好」。被問到會否與民主派人士合作，劉暢稱，他們願意聆聽任何意見，只要對香港好，他們都會聆聽和交流。